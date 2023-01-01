سياره دايو ماتيز هاتشباك مستعملة سعرها 140 ألف جنيه



دايو ماتيز هاتشباك دايو ماتيز هاتشباك

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات التى يبحث عنها المواطنون، وذلك بعدما تراجعت أسعار السيارات بالسوق المصرى سواء كانت الجديدة او المستعملة ، مما أدى إلى انتعاش سوق السيارات وزيادة إقبال المواطنين علي شراء السيارات لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم علي التنقل بسهولة للذهاب إلى أعمالهم أو التنزه مع اسرهم.

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- مواصفات دايو ماتيز موديل 1999 الخارجيةتظهر سيارة دايو ماتيز موديل 1999 من الخارج بتصميم أنيق بفضل إمتلاكها لـ ، اضاءة امامية، واضاءة خلفية ، وبها إشارات تم تثبيتها بمقدمة الصداد الأمامي لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومرايات جانبية باللون الأسود، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية باللون الأسود، ومساحات زجاج أمامية، ومساحة زجاج خلفية ، وتم تثبيت شعار شركة دايو علي مقدمة السيارة ، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي رفارف السيارة الجانبية .- محرك دايو ماتيز موديل 1999 :تحصل سيارة دايو ماتيز موديل 1999 علي قوتها من محرك سعه 800 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .- مواصفات دايو ماتيز موديل 1999 الداخلية :زودت سيارة دايو ماتيز موديل 1999 من الداخل بالكثير من المميزات من ضمنها ، راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وتكيف، ومخارج تكيف أمامية، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وعجلة قيادة قياسية ، وبها زجاج يدوي، ودرج تخزين أمامي ، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية، وتمتلك أذرعه علي جانبي مقود الحركة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة امان، وتمتلك مساحة تخزين إضافية صغيرة امام ناقل الحركة ، وحامل أكواب .- سعر دايو ماتيز موديل 1999 بالسوق المصري للمستعمل :تتوافر سيارة دايو ماتيز موديل 1999 في سوق السيارات المصري بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي وحالة محركها .