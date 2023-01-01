سياره جينيسيس GV70 الفاخرة تظهر بتحديثات وأسعار جديدة ..



جينيسيس GV70 جينيسيس GV70

تعتبر جينيسيس واحدة من أبرز شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، والتي تقدم باقة من الطرازات المتنوعة والقوية، حيث تتسم بالفخامة الكبيرة إلى جانب التقنيات عالية الأداء، مع دخولها عالم تصنيع السيارات الكهربائية.



ونجمة هذا الموضوع هي النسخة GV70، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية ذات الطابع الفاخر، حيث تضم عددًا من التجهيزات، مما جعلها النسخة الرياضية الأكثر مبيعًا بين طرازات جينيسيس، مع طرحها بنسختين الأولى تعمل بالوقود التقليدي والثانية كهربائية الأداء.



جينيسيس GV70 الفاخرة تظهر بتحديثات وأسعار جديدة



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تأتي السيارة جينيسيس GV70 بإمكانية التواصل عن بعد بالسيارة عبر تطبيق الهاتف الذكي، وبخدمات Genesis Connected Services، حيث تأتي بدعم تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن فتحة سقف بانوراما، مقاعد أمامية كهربائية التحكم مزودة بإمكانية التحكم في المناخ والتدليك.زودت السيارة جينيسيس GV70 بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر التشغيل والإيقاف، ردايو مقترن بالأقمار الصناعية، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات الملاحة والخرائط يبلغ قياسها 12.3 إنش، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، كاميرا، حساسات حركة، ردار لمسح الطريق بتقنية Road Preview، نظام صوتي مكون من 15 مكبر طراز Lexicon.زودت السيارة جينيسيس GV70 بخاصية مثبت السرعة التكيفي، وتحديد ومغادرة المسار، مع رصد النقاط العمياء، و كاميرا 360 درجة، متباعة حركة المشاة، بالاضافة إلى خاصية فرامل الطوارئ التلقائية والتحذير من الاصطدام الأمامي، و التنبيه من حركة المرور الخلفية، مع وسائد هوائية للحماية من الصدمات تعمل بالناحية الامامية والجانبية والخلفية الستارية.القدرات الفنية للسيارة جينيسيس GV70تأتي السيارة جينيسيس GV70 بمحركات كهربائية ثنائية، الاول بالمحور الامامي والثاني ناحية المحور الخلفي، وتعمل تلك المنظومة على إنتاج قوة إجمالية قدرها 429 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن متر، بالاضافة إلى بطارية بقوة 77.4 كيلووات في الساعة، وتعمل السيارة عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات، مع إمكانية مضاعفة القوة لمدة 10 ثواني فقط عند استخدام وضع Boost mode، والتي تصل بالقوة الإجمالية للسيارة إلى 483 حصان.سعر السيارة جينيسيس GV70تبدأ أسعار السيارة جينيسيس GV70 المحسنة عالميًا من 68,300 دولار أمريكي حتى 75,100 دولار أمريكي.