سياره جيلي كولراي موديل 2022 كسر زيرو بأقل من مليون جنيه



جيلي كولراي جيلي كولراي

يبحث العديد من المواطنين بمصر خلال الفترة الحالية عن أسعار السيارات المستعملة خاصة بعد تراجعها بنسب كبيرة بعد انخفاض الزيرو، وذلك بعد موجة من الارتفاعات الجنونية جعلت هناك حالة من الركود لفترة طويلة.



وتعد جيلي كولراي موديل 2022 كسر زيرو واحدة من الطرازات التي تباع بأسعار مناسبة بفئتها السعرية، ويمكن شرائها بمتوسط سعري 980 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.



ويرصد التقرير التالي مواصفات جيلي كولراي التفصيلية بالسوق المصري:

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الأبعادتقدم كولراي بطول 4.33 متر من ضمنه 2.60 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 وارتفاع 1.60 متر.المحركانطلقت كولراي بقوة 175 حصان وعزم 255 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة ولدهم محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي مع تربو واتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثوان حسب الأرقام الرسمية.الأمانجهزت كولراي قياسياً بأنظمة أمان تتضمن ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ووسائد هوائية أمامية وكاميرا خلفية.بينما زادت الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وستائرية وحساسات ركن أمامية بجانب كاميرات محيطية 360 درجة ودعم للنقطة العمياء.التجهيزاتشملت تجهيزات الفئة الأولى مقاعد قماشية وتكييف أوتوماتيكي وإضاءة أمامية هالوجينية بينما اعتمدت على جنوط قياس 17 بوصة.بينما حصلت الفئة الثانية على جنوط قياس 18 بوصة وطلاء خارجي ثنائي اللون وأغطية للمرايا الجانبية بمظهر الكربون فايبر وإضاءة أمامية LED بحساسات.أما من الداخل فظهرت شاشة للعدادات الرقمية قياسها 7 بوصة وبدالات خلف عجلة القيادة لتغيير السرعات مع مقاعد رياضية ذات تحكم كهربائي من ناحية السائق وكسوة جلدية لعجلة القيادة بالإضافة لسقف بانورامي كما تتوفر السيارة بدخول دون مفتاح وخاصية الركن الذاتي.