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سياره جريت وول بيرى مستعملة سعرها 120 ألف جنيه

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يضم سوق السيارات المصرى للمستعمل العديد من طرازات السيارات التى يبحث عنها المواطنين، وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار السيارات واستقرار سوق السيارات، وذلك أدى إلى اقبال المواطنين على شراء السيارات التى تتوافر بالعديد من المميزات التى تعمل على راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات جريت وول بيرى موديل 2009، وتنتمي وول بيرى لفئة السيارات الهاتشباك .

- مواصفات جريت وول بيرى موديل 2009 الخارجية

تمتلك سيارة جريت وول بيرى موديل 2009 من الخارج مظهر أنيق بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، وبها شبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة جريت وول، وبها صداد أمامي وخلفى بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس اللون، وتم تثبيت جرائد بمنتصف الأبواب لإظهار الشكل الجمالي، وبها 4 جنوط رياضية، وبها مساحة زجاج خلفية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها شعار جريت وول على الحقيبة الخلفية .
- محرك جريت وول بيرى موديل 2009

تحصل سيارة جريت وول بيرى موديل 2009 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 116 ألف/كم، وبها دهانات خارجية.

- مواصفات جريت وول بيرى موديل 2009 الداخلية

زودت مقصورة سيارة جريت وول بيرى موديل 2009 الداخلية بالكثير من المميزات من ضمنها، تكيف، ومخارج تكييف أمامية، وبها زجاج كهربائى، وبها درج أمامي للتخزين، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وتم تثبيت أذرعه على جانبي مقود الحركة للتحكم فى عمل الإضاءة والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة امان .
- سعر جريت وول بيرى موديل 2009

تباع سيارة جريت وول بيرى موديل 2009 داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

المصدر: صدى البلد

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