سياره جاي إم سي جراند أفينيو 2024 .. شاهد



جاي إم سي جراند أفينيو 2024 جاي إم سي جراند أفينيو 2024

كشفت شركة جاي ام سي عن طرازها الجديد جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024، وتنتمي جراند افينيو لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصرى وجذاب .

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- محرك جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024تحصل سيارة جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024 على قوتها من محرك 4 سلندر، وتنتج قوة 177 حصان، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .وبها محرك أقوى ينتج قوة 177 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .- مواصفات جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024زودت سيارة جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024 بالعديد من المميزات التكنولوجية من ضمنها، مصابيح أمامية من الهالوجين، ومصابيح خلفية الـ LED، وجنوط مقاس 17 بوصة، وصندوق خلفي يدوي التحكم، وخطاف لربط وتثبيت الأمتعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وخمسة مقاعد، ونظام تكييف أوتوماتيك، وشاشة للوسائط تأتي بمقاس 10 بوصة، وشاشة للعدادات تأتي بمقاس 3.5 بوصة، وآبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، وتشغيل المحرك بضغطة زر، ومنفذ 12 فولت، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات بكسوة من الجلد، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات .جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024بالإضافة إلى ان سيارة جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024 تمتلك أيضا، ووسائد هوائية، ونظام المساعدة على هبوط المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة، وحساسات خلفية، ونظام ثبات إلكتروني EPS، ومانع الانزلاق TCS، ومصابيح أمامية LED، ودواسات جانبية، ومساحات أمامية تأتي بـ حساس للمطر، وبها مقاعد بكسوة من الجلد، وبها مقعد للسائق يدعم التحكم الكهربائي، وفتحات خلفية لنظام التكييف، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام بريك إلكتروني، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام توزيع المكابح الإلكتروني للطوارئ، ومفتاح بصمة مع خاصية الدخول الذكي للسيارة، وبها مصابيح داخلية في المقصورة للقراءة .- أسعار جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024الفئة الأولى من سيارة جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024 تباع بسعر 81 ألف ريال سعودى .الفئة الثانية من سيارة جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024 تباع بسعر 90 ألف ريال سعودى .الفئة الثالثة من سيارة جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024 تباع بسعر 99 ألف ريال سعودى .الفئة الرابعة من سيارة جاي ام سي جراند افينيو موديل 2024 تباع بسعر 100 ألف ريال سعودى .