سياره تويوتا روميون الجديدة تباع بهذه الأسعار



تويوتا روميون تويوتا روميون

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وتوافره تلك الإصدارات عد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، اما الان فيوجد اقبال من قبل المصريين علي شراء السيارات الجديدة لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة من ضمنها تويوتا روميون موديل 2023 .



- أبعاد تويوتا روميون العائلية الجديدة :



تأتي سيارة تويوتا روميون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4265 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2740 مم .

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- محرك تويوتا روميون موديل 2023 :تستمد سيارة تويوتا روميون موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.5 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتنتج قوة 103 حصان، ويصل عزم دورانها الي 138 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .- أسعار تويوتا روميون موديل 2023 بالسوق المصري :الفئة الأولي من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 675 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 715 ألف جنيه .