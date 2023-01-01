سياره تويوتا روميون الجديدة تباع بهذه الأسعار

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وتوافره تلك الإصدارات عد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، اما الان فيوجد اقبال من قبل المصريين علي شراء السيارات الجديدة لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة من ضمنها تويوتا روميون موديل 2023 .
- أبعاد تويوتا روميون العائلية الجديدة :
تأتي سيارة تويوتا روميون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4265 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2740 مم .
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