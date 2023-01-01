سياره بورش باناميرا توربو S E-Hybrid تصل بقوة 771 حصان



بورش باناميرا توربو S E-Hybrid بورش باناميرا توربو S E-Hybrid

كشفت بورش عن سيارة السيدان عالية الأداء باناميرا توربو S E-Hybrid. والتي تعزز تشكيلة باناميرا بقوة مذهلة وتقنية متقدمة، مما يلبي احتياجات السائقين المهتمين بالبيئة وعشاق الأداء.

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تجمع باناميرا توربو S E-Hybrid بين محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.0 لتر ومحرك كهربائي لتقديم قوة مذهلة تبلغ 771 حصان و1,050 نيوتن متر من عزم الدوران. يتيح النظام الهجين للسيارة التسارع من 0-100 كم/س في 3.2 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 315 كم/س. كما توفر توربو S E-Hybrid كفاءة محسنة في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن الأداء والاستدامة في آن واحد.بصريًا، يبدو توربو S E-hybrid متطابقًا مع توربو E-Hybrid، باستثناء شعار السيارة على الصدام الخلفي. تتميز السيارة بحزمة توربونايت الداكنة للجنوط والحزمة الأيروديناميكية والتطعيمات الداخلية. تتوفر حزمة الكربون فايبر الاختيارية Aerokit التي تتكون من مقسم أمامي، وزعانف هوائية، وعتبات جانبية، ومشتت هواء خلفي وجناح رياضي، وبجانب جماليتها تعزز الحزمة الأداء بإضافة 60 كيلوجرام من القوة السفلية عند سرعة 200 كم/س. وكانت الحزمة مضمنة مع نسخة السيارة التي حققت زمن حلبة نوربرجرنج القياسي 7: 24.17، كما وفرت إطارات ميشلان Pilot Sport Cup 2.تأتي بورش باناميرا توربو S E-Hybrid مع نظام التعليق الهوائي بورش Active Ride قياسياً والذي يتضمن مضخة هيدروليكية تعمل بالكهرباء لكل ماص للصدمات. كما أنها تتميز بتوجيه المحور الخلفي ومكابح بورش الخزفية المركبة (PCCB)، وتتميز بأقراص 440 ملم (17.3 بوصة) في المقدمة و 410 ملم (16.1 بوصة) في الخلف.