سياره بورشه 911 تيربو S نسخة “الخيزران” تكرم بورش 959 الأسطورية



بورشه 911 تيربو S بورشه 911 تيربو S

أطلقت بورشه نسخة خاصة من سيارتها الشهيرة 911 تيربو S بتصميم مستوحى من الخيزرانتكريماً للسيارة الأسطورية بورش 959. تهدف هذه النسخة الفريدة إلى دمج الفخامة العصرية مع لمسات من التراث الكلاسيكي لبورش.



تتميز بورشه 911 تيربو S بديكور الخيزران الحضري بلمسات تصميمية مستوحاة من الطبيعة والمظهر الحضري. يتميز الهيكل الخارجي بألوان متداخلة تعكس جمال الخيزران الطبيعي، مع تفاصيل دقيقة تضفي على السيارة مظهراً أنيقاً ومعاصراً. استخدمت بورشه مواد عالية الجودة وتقنيات طلاء متقدمة لتحقيق هذا المزيج الفريد بين التراث والحداثة.



كانت بورش 959 التي ظهرت لأول مرة في الثمانينيات من أسرع السيارات وأكثرها تقدماً تقنياً في ذلك الوقت. واستلهمت بورشه الكثير من تفاصيل التصميم والأداء من تلك السيارة الأسطورية لتقديم نسخة 911 تيربو S المميزة.

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تأتي 911 تيربو S بديكور الخيزران الحضري بمحرك توربو ثنائي التوربو سعة 3.8 لتر قادر على توليد قوة تصل إلى 640 حصان يتيح للسيارة تسارع 0-100 كم/س في غضون 2.6 ثانية فقط. كما تم تجهيزها بأنظمة تعليق وفرامل متطورة لضمان أفضل أداء وثبات على الطرقات.تعد بورشه 911 تيربو S بديكور الخيزران بتجربة فريدة تجمع بين الأداء المتفوق والتصميم الفني الراقي. هذه النسخة الخاصة موجهة لعشاق بورشه الذين يقدرون التراث والأصالة، ويرغبون في امتلاك قطعة فنية متحركة.