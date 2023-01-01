سياره بنتلي كونتيننتال جي تي 2025 تظهر لأول مرة



بنتلي كونتيننتال جي تي بنتلي كونتيننتال جي تي

أعلنت شركة بنتلي عن طرازها الجديد كلياً بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2025 ، وتنتمي كونتيننتال جي تي لفئة السيارات الكوبيه الرياضية الفاخرة .



- محرك بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2025 :

تحصل سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2025 علي قوتها من محرك 8 أسطوانات ، وذلك بجانب نظام هجين ، وينتجوا قوة مجمعة تصل الي 782 حصان، ويصل عزم دورانها الي 1000 نيوتن/متر .



سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2025 الجديدة تعطي مدى سير كهربائي يصل الي 80 كيلومتر، وتمتلك أنظمة دفع وتوجيه رباعية، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 96 كم/ساعة في 3 ثوان فقط ، وتصل سرعتها القصوى الي 338 كم/ساعة .

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- في سياق متصل :بدأت شركة بنتلي عندما قرر شقيقان افتتاح شركة لبيع السيارات الفرنسية، حيث كان يعمل والتر بنتلي بصيانة وبناء السيارات والدراجات والقطارات وذلك قبل بدء الحرب العالمية الأولى، ولكنه كان مهتم ببناء سيارته الخاصة ، وبعدها بدأ في صناعة مكابس المحركات من الألمنيوم بدلاً من الحديد الذي شكل نقلة كبيرة في ذلك الوقت .وبالفعل في عام 1919 نشأت شركة بنتلي موتورز ، وقامت بـ حجز مكان في معرض لندن وعرضت نموذج مبدئي لسيارة تنوي بنتلي صناعتها، وفي عام 1921 تم الانتهاء من صنع أول محرك من بنتلي الذي أطلقت معه أول سيارات الشركة التي أطلق عليها أسم كابريو لير الرياضية ، وفاز بها سائق السباقات البريطاني وولف بارنتو بعدة سباقات ومنها سباق 24 ساعة الذي حصد لقبه لمدة ثلاث سنوات متتالية منذ عام 1927 وحتي عام 1930 .ولكن لم يستمر نجاح بنتلي طويلاً ، وتعرضت الشركة للعدة ازمات وذلك ما أدى الي استحواذ شركة رولز رويس عليها عام 1931، وذلك بسبب انخفاض الطلب على سيارات بنتلي مما تسبب في عجز الشركة عن سداد التزاماتها المالية فاشترتها رولز رويس.وفي ذلك الوقت تم بيع سيارات بشعار بنتلي لكنها في حقيقة الأمر كانت سيارات رولز رويس من الداخل بكل تفاصيلها، وفي عام 1952 ظهرت سيارة بنتلي كونتيننتال تايب آر ، وكانت عبارة نسخة رياضية بهيكل طويل وانسيابي وتميزت باعتمادها على إطارات ألمنيوم خفيفة بدلاً من الحديد ، وتم الاستغناء عن الراديو بها لتخفيف الوزن .