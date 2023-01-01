سياره أودي S7 وS6 بإصدار Nardo Sport Edition الرياضي



أودي S7 أودي S7

قدمت أودي إصدارًا خاصًا من سياراتها الرياضية S6 و S7 باسم Nardo Sport Edition، والذي يضيف لمسة مميزة لسيارات السيدان عالية الأداء.

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يتميز هذا الإصدار بطلاء Nardo Gray الفريد من نوعه، والذي أصبح مرادفًا لسيارات أودي الرياضية، وبمجموعة من ترقيات الأداء. توفر أودي S6 و S7 بنسخة Nardo Sport Edition محرك V6 سعة 2.9 لتر ثنائي التوربو، ينتج 444 حصان و 600 نيوتن-متر. إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع رباعي مميز من أودي، توفر السيارات تسارعًا ومناولة استثنائيين. يمكن لـ S6 تحقيق من 0 إلى 100 كم/س في 4.4 ثانية فقط، بينما تحقق S7 الأثقل وزنا نفس التسارع في 4.5 ثانية.يتضمن إصدار Nardo Sport نظام تعليق رياضي محسن، وجنوط 21 بوصة ولمسات خارجية سوداء لمظهر أكثر عدوانية. في الداخل، تتميز السيارات بتشطيبات من الجلد الفاخر، وبنظام معلومات وترفيه أودي المتقدم، مع شعارات وخياطة فريدة للإشارة لهذا الإصدار المحدود.