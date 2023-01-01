سياره أودي RS3 تكسر الرقم القياسي على النوربورج رينج



أودي RS3 أودي RS3

حققت أودي RS3 المحدثة أسرع زمن مقارنةً بطرازات فئتها على المقطع الشمالي من حلبة نوربورج رينج الألمانية حيث أنهى سائق اختبارات أودي فرانك ستيبلر الجولة خلال سبعة دقائق و33 ثانية و123 جزء، لتخطف اللقب من بي إم دابليو M2 التي حازت سابقاً على اللقب حينما حققت زمن سبعة دقائق و38 ثانية و71 جزء.



تحتفظ أودي RS3 المحدثة بمحركها الـ2500 سي سي التربو ذو الخمسة اسطوانات والذي يولد قوة 400 حصان وعزم 500 نيوتن.متر بينما تمت مراجعة عدة عناصر لتعزيز الأداء الديناميكي على الحلبة، أهمها نظام التعليق المتكيف الاختياري، وإعداد الشاسيه، مع الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بتناغم لتعزيز تجربة القيادة.



ومن تلك الأنطمة نظام توزيع عزم الفرامل على العجلات الذي يساعد على التحكم الأفضل في السيارة ووضعها في المكان الصحيح بين مغادرة المنعطف والوصول لمقدمة المنحنى التالي، تأتي السيارة بنظام توزيع العزم بين العجلات الخلفية ويعمل بتناغم مع التحكم الإلكتروني في الثبات، تتم معالجة مختلف البيانات الصادرة من هذه الأنظمة عن طريق وحدة تحكم مركزية في ديناميكيات السيارة والتي تعمل في النسخة المحدثة بدقة أكبر وحساسية أعلى، أدت جميع تلك العوامل لخفض قطر دوران السيارة وبالتالي تعزيز تجربة التوجيه والمساعدة على تحسين الأداء على الحلبة عن طريق توفير الفرصة للتسارع بشكل مبكر.

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اعتمدت نسخة أودي RS3 المحدثة على إطارات بيريللي بي زيرو تروفيو أر من نوعية Semi Slick موجهة للحلبات وسباقات السرعة، مع أقراص فرامل من السيراميك قياسها 19 بوصة.تفتح أودي باب طلب RS3 للمحدثة في أواخر أغسطس المقبل على أن تصل صالات العرض الأوروبية بحلول أكتوبر.