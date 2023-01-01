سياره أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات



أوبل فرونتيرا الـSUV أوبل فرونتيرا الـSUV

أعلنت شركة أوبل الألمانية عن طرازها الجديد أوبل فرونتيرا، وتنتمي فرونتيرا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .



- مواصفات أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة :



وجاءه سيارة أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة لتحل مكان سيارة أوبل Crossland، وتقدم بطول 4.38 مم، وبها شبكة أمامية Vizor، و رفارف مطلية باللون الأسود، وبها قمرة قيادة رقمية، وشاشتين مقاس 10 بوصة، وبها وظيفة التحكم بالأوامر الصوتية .

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- محرك أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة :تعتمد سيارة أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة على نظام دفع كهربائي خالص ينتج قوة 83 كيلووات ، وبها بطاريتين يمكنهم إعطاء مدى سير يصل إلى 400 كم/ساعة .وتمتلك أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة نظام دفع هجين معتدل يتكون من محرك بنزين تيربو مكون من 3 سلندر سعه 1200 سي سي ، وتنتج قوة 136 حصان، وبها محرك كهربائي ينتج ثوة 28 حصان .