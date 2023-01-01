سياره أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

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أوبل فرونتيرا الـSUV

أعلنت شركة أوبل الألمانية عن طرازها الجديد أوبل فرونتيرا، وتنتمي فرونتيرا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

- مواصفات أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة :

وجاءه سيارة أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة لتحل مكان سيارة أوبل Crossland، وتقدم بطول 4.38 مم، وبها شبكة أمامية Vizor، و رفارف مطلية باللون الأسود، وبها قمرة قيادة رقمية، وشاشتين مقاس 10 بوصة، وبها وظيفة التحكم بالأوامر الصوتية .

- محرك أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة :

تعتمد سيارة أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة على نظام دفع كهربائي خالص ينتج قوة 83 كيلووات ، وبها بطاريتين يمكنهم إعطاء مدى سير يصل إلى 400 كم/ساعة .

وتمتلك أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة نظام دفع هجين معتدل يتكون من محرك بنزين تيربو مكون من 3 سلندر سعه 1200 سي سي ، وتنتج قوة 136 حصان، وبها محرك كهربائي ينتج ثوة 28 حصان .

المصدر: صدى البلد

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