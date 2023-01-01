سياره أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

أعلنت شركة أوبل الألمانية عن طرازها الجديد أوبل فرونتيرا، وتنتمي فرونتيرا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .
- مواصفات أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة :
وجاءه سيارة أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة لتحل مكان سيارة أوبل Crossland، وتقدم بطول 4.38 مم، وبها شبكة أمامية Vizor، و رفارف مطلية باللون الأسود، وبها قمرة قيادة رقمية، وشاشتين مقاس 10 بوصة، وبها وظيفة التحكم بالأوامر الصوتية .
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