سياره ألفا روميو 33 سترادال تظهر بمحرك 6 سلندر .. فيديو



ألفا روميو 33 سترادال ألفا روميو 33 سترادال

أعلنت شركة ألفا روميو عن طرازها الجديد ألفا روميو 33 سترادال، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب.

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- محرك ألفا روميو 33 سترادال الخارقةتحصل سيارة ألفا روميو 33 سترادال على قوتها من محرك 6 سلندر مزدوج التيربو سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 612 حصان، ويتم إنتاج روميو 33 سترادال بمجموعة نقل الحركة الكهربائية التي تزيد قوتها عن 740 حصانا.يركز فريق الهندسة الخاص بالعلامة التجارية على التطوير الديناميكي لسيارة ألفا روميو 33 سترادال، ورغم صعوبة وصف صوت روميو 33، إلا أن الشركة وصفته بأنه موسيقى تصويرية للقوة والدقة، نتيجة للإتقان الميكانيكي والشغف الإيطالي.يتصل المحرك التوربيني المزدوج بناقل حركة مزدوج القابض المكون من 8 سرعات، ويرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية عبر ترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق.تتسارع ألفا روميو 33 سترادال من 0 إلى 100 كم / ساعة في أقل من 3 ثواني، وتصل سرعتها القصوى إلى 333 كم / ساعة.سيتم طرح سيارة ألفا روميو طراز 33 سترادال كـ سيارة كهربائية، وستنتج قوة أكثر من 740 حصان ، ويصل مداها الكهربائي إلى 450 كم/ساعة ، وسيتم إنتاج عدد 33 سيارة ألفا روميو 33 سترادال فقط .- تاريخ شركة ألفا روميو :ألفا روميو هي شركة إيطالية لصناعة السيارات، وتأسست عام 1910، وتملكتها فيات جروب منذ 1986، وفي عام 1907 قامت شركة داراك الفرنسية بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين الإيطاليين بإنشاء مصنع للسيارة حمل اختصارا اسم SAID.ولم ترتق مبيعات الشركة من سيارات داراك إلى المستوى المطلوب؛ فما كان من المستثمرين إلا أن أطلقوا شركة جديدة، اسمها الشركة المساهمة لصنع السيارات في “لومباردي”، واختصار أول أحرف من كلمات اسمها هو ALFA، وبدأت في إنتاج السيارات تحت اسم ألفا عام 1910.وبدأت في المشاركة في سباقات السيارات عام 1915ـ ثم وقعت تحت سيطرة رجل أعمال من نابولي يدعى نيكولا روميو، وحول إنتاجها إلى إنتاج عسكري؛ لدعم الجيش الإيطالي، وجنى ثروة من ذلك.