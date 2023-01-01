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سيارة M03 الجديدة من Xpeng..بقوة 215 حصانا..

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صورة الخبر: سيارة Xpeng M03 الجديدة
سيارة Xpeng M03 الجديدة

تواصل Xpeng الصينية من تعزيز تواجدها في مجال السيارات الكهربائية، بعد أن كشفت عالميًا عن نسختها الجديدة M03، والتي تنطلق عبر منصة MONA والتي ترتكزعلى الذكاء الاصطناعي AI في عالم القيادة، بينما ترمز تلك الاحرف إلى MADE OF NEW AL.

تجهيزات وقدرات سيارة Xpeng M03 الجديدة
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زودت سيارة Xpeng M03 بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و19 بوصة، بالاضافة إلى أكثر من 300 وحدة إضاءة LED، ومصابيح حرف T بالناحية الأمامية والخلفية، مع مقابض خفية ليست بالشكل التقليدي، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

تحتوي Xpeng M03 على فتحات تكييف غير مرئية، مقاعد ذات تحكم كهربائي، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 15.6 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة وذاكرة قياسية 16 جيجابايت، مع شريحة Qualcomm Snapdragon 8155.


زودت Xpeng M03 بشبكة واي فاي، أكثر من حساس حركة، ونظام مساعد القيادة المتقدمة، شاحن لاسلكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إضاءة محيطة من 256 وحدة، وعجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، بصمة خارجية، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 18 مكبر.

تأتي السيارة Xpeng M03 بأبعاد خارجية تتضمن 4.780 مم للطول الكلي، و1.896 مم للعرض، وبإرتفاع كلي يبلغ 1.445 مم، مع قاعدة عجلتت بطول 2.815 مم، بالاضافة إلى حقيبة تخزين تتسع إلى 621 لتر.


تستمد السيارة قوتها من محرك قياسي بقوة 188 حصان بقدرات كهربائية، سعة 51.8 كيلووات، وبطارية BALDE من BYD، بالاضافة إلى بطارية اخرى سعة 62.2 كيلووات للنسخة عالية التجهيزات والتي تعتمد على محرك بقوة 215 حصان، بينما يتراوح مدى السيارة بين 515 و620 كيلومتر.

المصدر: صدى البلد

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