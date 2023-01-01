سيارة ?يوت Qute أول بديل لـ التوكتوك في مصر



?يوت Qute ?يوت Qute

في تجربة مزدوجة الشراكة أعلنت وزارة الانتاج الحربي عن طرح أول سيارة بديلة لـ التوكتوك في مصر من فئة الميني كار” mini car”أو السيارات صغيرة الحجم؛ وتحمل السيارة الجديدة اسم السيارة «?يوت» Qute والتابعة لـ الماركة الهندية Bajaj، تأتي بالشراكة بين وزارة الإنتاج الحربي، وشركة “ايتامكو”، ومن المقرر أن تعمل السيارة ?يوت بالبنزين والغاز الطبيعي.

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السيارة ?يوت أول بديل لـ التوكتوك في مصرلقد ذاع صيت” التوكتوك” في جميع أحياء جمهورية مصر العربية، ولطالما كثرت حوله المشكلات والحوادث وتم إستخدامه في أغلب الأحوال بشكل سيئ، وفي محاولة لتجنب تلك المشكلات وفي إطار سعي الدولة المصرية في حل إحدى مشكلاتها القومية ، ذكر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي أنه سوف يتم الدفع بنحو 200 سيارة بديلة لـ التوكتوك سيتم استيرادها من الخارج كمرحلة أولية تستخدم كمركبة نظيفة حضارية متطورة لنقل الأشخاص بالتنسيق مع شركة (إيتامكو).مواصفات السيارة «?يوت» الجديدةكشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي الستار عن مواصفات السيارة الجديدة بديلة التوكتوك في مصر وتأتي المواصفات على النحو التالي….السيارة ?يوت تتميز بخفتها في الآداء وشكلها المنمق الجذاب.السيارة تعمل بمحرك ثنائي مزدوج يعمل بالبنزين والغاز الطبيعي.السيارة تتسع لنقل 4 أفراد.السيارة آمنة، مجهزة بأربعة أبواب بأقفال أمان للأطفال لمزيد من الأمان.السيارة خفيفة سهلة الحركة مدعمة بأربع عجلات مما يزيد من اتزانها.السيارة تتناسب مع السير في الأماكن والحارات الضيقة.تقطع مسافة 550 كم دون إعادة ملئ الوقود 250 كم بنزين، 300 كم من الغاز الطبيعي.السيارة صديقة للبيئة.السيارة تتميز بسهولة الإستخدام وكفاءة المحرك.أهم المميزات في السيارة ?يوت أنها ستكون مرخصة.السعر المقترح للسيارة كيوت سوف يكون اقتصادي ومناسب لكثير من الفئات وغالبا ما سيكون بنفس سعر التوكتوك.المواصفات الفنية للسيارة ?يوتنوع المحرك: رباعي الاشواط، ثنائي الاشتعال.قوة المحرك: 217 سي سيعدد السلندرات: 1 سلندر، عدد 2 من البوجيهات.نوع التبريد: مياهقدرة المحرك: 13 حصان.عزم المحرك: 19.55 نيوتن / متر.ناقل حركة: يدوي بـ 5 سرعات(4 أمامية+1 خلفية).سعة خزان الوقود: 40 لتر غاز، 8 لتر بنزين.أقصى سرعة: تصل السرعة القصوى لنحو 70 كم / الساعة.وزن السيارة: حوالي 446 كجم.الطول الكلي: 2.752 مم.العرض الكلي: 1.312 مم.الإرتفاع الكلي: 1.652 مم.عدد الركاب: 3 ركاب+ السائق.ومن المؤكد أن وزارة الإنتاج الحربي قد وضعت دراسة جدوى كعادتها، قبل عزمها على طرح السيارة بالأسواق المصرية وتأكدت أن المنتج يجب أن يكون مطلوب لمدة لاتقل عن 5 لـ 7سنوات على الأقل وأن يثبت فاعليته في ميادين مصر، ولعل الهدف الأساسي من السيارة الجديدة ليس التنافس مع القطاع الخاص؛ بل إيجاد حلولاً للمشكلات القومية ومراعاة فقه الأولويات والإستفادة الكبرى من كافة موارد الدول، كما ذكرت الوزارة أن هدفها الدائم هو “التصنيع الأكثر آماناً على البيئة”، وأن المنتج الجديد سوف يكون له مردود إقتصادي وبيئي كبير، سينعكس على الدولة في غضون سنوات قليلة.