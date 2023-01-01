سيارة كروس أوفر صينية كسر زيرو لا تتجاوز 750 ألف جنيه

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أصبحت الطرازات الصينية الأكثر توافرًا وعرضًا على الساحة خلال الآونة الأخيرة بالسوق المصري، وبات عملاء سوق المستعمل يبحثون عنها خاصة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر.



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وتعد إم جي الصينية التي تنتمي لفئة الكروس أوفر واحدة ضمن الطرازات الأكثر طلبًا، كما أنها تصميمها عصري ومميز ومفضل لدى معظم المصريين.



يرصد التقرير التالي أسعار ومواصفات MG ZS كسر الزيرو موديل 2021 المتاحة للبيع عبر عددا من مواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات المستعملة:

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المواصفات التفصيلية لإم جي ZS بمصر:مساحات وأبعاد إم جي ZSتقدم ZS بطول 4314 مم، عرض 1809 مم، بينما ترتفع عن الأرض 1624 مم، يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2585 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 448 لتر.محرك وأداء إم جي ZSزودت ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.تجهيزات الأمان لإم جي ZSزودت سيارة إم جي بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام تنبيه ضد السرقة، كاميرا خلفية مع حساسات للركن.تجهيزات وكماليات إم جي ZSZS تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم خاصية التوصيل اللاسلكي –بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية، تشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.أسعار وفئات إم جي ZSتباع موديل 2021 كسر زيرو من ZS بمتوسط سعري 750 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية فى السعر النهائي.