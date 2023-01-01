سيارة سوزوكي «سباسيا جير» الجديدة



سوزوكي «سباسيا جير» سوزوكي «سباسيا جير»

كشفت سوزوكي اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، عن أحدث إصداراتها في هذا المجال، وهي النسخة الجديدة من سيارة "سباسيا جير"، والتي تتمتع بتصميم صغير الحجم، يتشابه إلى حد كبير مع إحدى النسخ الاختبارية وهي SUZUKI SPACIA KITCHEN التي ظهرت في معرض طوكيو 2024.

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جاءت السيارة سوزوكي سباسيا جير بإطلالة غير مألوفة فقد يراها البعض نسخة مصغرة وغريبة من سيارات الـ SUV الرياضية، حيث يعطي التصميم انطباعا بنفس الروح التي تتمتع بها تلك الفئة من طرازات الكروس أوفر.حصلت السيارة سوزوكي سباسيا جير على مقدمة حادة المظهر، تضم مصابيح دائرية مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، ومطعمة بلمسات فضية اللون، بالإضافة إلى إشارات أمامية، وأخرى ناحية المرايات الجانبية للسيارة.وتأتي السيارة سوزوكي سباسيا جير بقضبان للسقف مزدوجة، مع جنوط 15 بوصة ذات تصميم هندسي بعلامة X، ومفهوم رباعي الأبواب، بالاضافة إلى طلاء خارجي مستوحى من الطبيعة “ثنائي اللون”، ومصابيح خلفية طولية الشكل.تضم السيارة سوزوكي سباسيا جير مصابيح للتوقف، موجودة أعلى الزجاج الخلفي المعتم، وعواكس ضوئية، مع حساسات حركة خلفية لسهولة عملية الاصطاف، ومقصورة تضم أقمشة مقاومة للماء، فتحات USB للشحن، عجلة القيادة قابلة للتدفئة بشكل اختياري تدعم عددا من أوامر التحكم.ما زالت المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي سباسيا جير الجديدة لم تنكشف بعد، ولكن تعتمد النسخة الحالية على محرك سعة 660 سي سي، ثلاثي الأسطوانات مع قدرات هجينة، وبقوة تتراوح بين 36 كيلووات و60 كيلووات، أي ما يعادل 48 و80 حصانا، بالإضافة إلى وجود ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.