سيارة "زيرو" بـ35 ألف جنيه..مركونة من 15 سنة..



فيات بولونيز موديل 1990 فيات بولونيز موديل 1990

تُعرض سيارة فيات بولونيز موديل 1990 للبيع في مدينة نصر، وتعتبر هذه السيارة من الطرازات الكلاسيكية النادرة التي تحمل لمسة من الأناقة القديمة.

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السيارة، التي كانت متوقفة لمدة 15 عامًا، تُقدم الآن في حالة جيدة رغم فترة الركون الطويلة، وتحتاج فقط إلى بطارية جديدة لتعود إلى حالتها الأصلية.تصميم وميزات السيارةتأتي فيات بولونيز بناقل حركة يدوي، وهي ميزة تعزز تجربة القيادة الفريدة لعشاق السيارات التقليدية.السيارة تعمل بالبنزين وتتميز باللون الأزرق الجذاب، الذي يضفي عليها لمسة من الفخامة والتميز، مما يجعلها خيارًا مثيرًا لهواة جمع السيارات الكلاسيكية.على الرغم من مرور الوقت، فإن السيارة التي لم يُقطع عليها أي كيلومترات حتى الآن وفقًا لصاحبها، توفر فرصة نادرة لمحبي السيارات التي لم تُستخدم بشكل كبير، مما يعكس قيمتها الأصيلة.التفاصيل الفنية والمواصفاتتتضمن التفاصيل التقنية للسيارة هيكلًا سيدان، ما يجعلها مثالية للقيادة اليومية ولعشاق السيارات ذات التصميم التقليدي.تم الحفاظ على السيارة بشكل جيد على الرغم من فترة التوقف الطويلة، وتعد هذه الحالة فرصة مميزة لإعادة إحياء سيارة كلاسيكية تتسم بالتصميم الكلاسيكي الذي يجذب الانتباه.سعر سيارة فيات بولونيزالسعر المطلوب للسيارة هو 35 ألف جنيه، وهو سعر نهائي يعكس قيمة هذا الطراز النادر.إذا كنت من عشاق السيارات الكلاسيكية وتبحث عن فرصة لامتلاك قطعة من تاريخ صناعة السيارات، فإن فيات بولونيز 1990 تقدم لك تجربة قيادة فريدة تجمع بين الأصالة والتميز، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمشترين الذين يقدّرون السيارات القديمة بحالة جيدة.الفيات بولونيز.. تاريخ عريقتُعد فيات بولونيز واحدة من السيارات التي حظيت بشعبية في مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينات.صُممت هذه السيارة لتكون عملية واقتصادية، وكانت خيارًا مفضلاً للكثيرين لما تقدمه من موثوقية وسعر معقول.وعلى الرغم من أنها ليست من السيارات التي تتصدر العناوين اليوم، إلا أن العثور على نموذج منها في حالة جيدة يعد بمثابة اكتشاف لعشاق السيارات.