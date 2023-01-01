سيارة إنفينيتي العائلية QX80 2024 وسعرها في السعودية ..



إنفينيتي QX80 2024 إنفينيتي QX80 2024

تقدم إنفينيتي اليابانية عدد كبير من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها النسخة العائلية QX80، والتي تحتوي على 7 أو 8 مقاعد، حيث تضم مساحة داخلية تتسم بالرحابة، بالإضافة إلى عدد من التجهيزات، إلى جانب طرحها عبر موديلات 2024.

قد يعجبك أيضا...

تجهيزات السيارة انفينيتي QX80 موديل 2024تضم انفينيتي QX80 موديل 2024 نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 17 مكبرا صوتيا من طراز BOSE، وعجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط 12.3 بوصة مع خاصة ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب لوحة عدادات عصرية وفتحة سقف، شاشة ترفيه لمقاعد الصف الثاني، مكيف هواء متعدد المناطق.تأتي السيارة انفينيتي QX80 موديل 2024 بواجهة أمامية ذات مصابيح عدوانية الشكل، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية بحجم كبير، وجنوط رياضية متعددة الاضلاع، بالإضافة إلى سبويلر خلفي، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، مرايات كهربائية ضم، بصمة داخلية وخارجية.القدرات الفنية للسيارة انفينيتي QX80 موديل 2024تعتمد السيارة انفينيتي QX80 موديل 2024 على محرك ثماني الأسطوانات 8 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصان و560 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.وتصل السيارة انفينيتي QX80 موديل 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 200 كم/ساعة، مع إمكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.3 ثانية.أسعار انفينيتي QX80 موديل 2024 في السعوديةتبدأ أسعار السيارة انفينيتي QX80 موديل 2024 في السوق السعودي من 309 آلاف ريال حتى 414.700 ريال سعودي.