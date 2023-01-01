سيارات مستعملة أقل من 250000 جنيه في مصر

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يتوافر في سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من إصدارات السيارات المعروضة للبيع ، وتواجدت تلك الطرازات بعد انخفاض قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات الجديدة ، مما جعل هناك اقبالا علي شراء السيارات المستعملة بعدما تراجعت أسعارها ومن ضمن تلك السيارات بريليانس جالينا، وشيرى انفى، وبى واى دى? F3، واسبيرانزا M12، وجيلي امجراند 7 .



- بريليانس جالينا موديل 2011 :



تحصل سيارة بريليانس جالينا موديل 2011 على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 247 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

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سعر سيارة بريليانس جالينا موديل 2011 بالسوق المصري للسيارات المستعملة يصل إلي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.- شيرى انفى موديل 2017 :زودت سيارة شيرى انفى موديل 2017 بمحرك سعة 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بها رخصة سارية ، و دهانات خارجية.يبلغ سعر سيارة شيرى انفى موديل 2017 داخل سوق السيارات المصري 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .- بى واى دى? F3 موديل 2012 :تمكنت بى واى دى? F3 موديل 2012 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية.تأتي سيارة بى واى دى? F3 موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .- اسبيرانزا M12 موديل 2012 :تعرض سيارة اسبيرانزا M12 موديل 2012 للبيع باللون الرمادي ، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 250 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ودهانات خارجية.تتوافر سيارة اسبيرانزا M12 موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 275 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وتصميمها الخارجي .- جيلي امجراند 7 موديل 2015 :تنقل قوة سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 275 ألف/كم، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.تباع سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة وتصميمها الخارجي.