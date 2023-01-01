سيارات مستعملة أقل من 250000 جنيه في مصر

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سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد غير محود من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات ، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات المستعملة شهدت انخفاضا كبيرا؛ نتيجة تراجع أسعار السيارات الجديدة، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع “دايهاتسو تيريوس، ميتسوبيشي جالنت، بيجو 406، إسبيرانزا A516، شيفروليه كروز”.



- دايهاتسو تيريوس موديل 1999

تحصل سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 1999 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 17 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .



لو معاك 250 ألف جنيه تركب بيهم ايه ؟

تباع سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري بسعر 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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- ميتسوبيشي جالنت موديل 1998تصل قوة سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1998 من محرك السيارة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، ، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .تتوافر سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .- بيجو 406 موديل 1999تمكنت سيارة بيجو 406 موديل 1999 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتستمد قوتها من محرك سعه 1800 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .يصل سعر سيارة بيجو 406 موديل 1999 بالسوق المصري للمستعمل الي 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .- اسبيرانزا A516 موديل 2008تعرض سيارة إسبيرانزا A516 موديل 2008 للبيع باللون الأسود ، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، وبها دهانات خارجية .سعر سيارة إسبيرانزا A516 موديل 2008 يصل بسوق السيارات المصري للمستعمل إلى 215 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .- رينو لوجان موديل 2013تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2013 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف/كم، وتباع باللون الفضي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .يبلغ سعر سيارة رينو لوجان موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .