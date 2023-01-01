سيارات مستعملة أقل من 250000 جنيه في مصر

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سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد غير محود من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات ، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات المستعملة شهدت انخفاضا كبيرا؛ نتيجة تراجع أسعار السيارات الجديدة، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع “دايهاتسو تيريوس، ميتسوبيشي جالنت، بيجو 406، إسبيرانزا A516، شيفروليه كروز”.
- دايهاتسو تيريوس موديل 1999
تحصل سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 1999 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 17 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .
لو معاك 250 ألف جنيه تركب بيهم ايه ؟
تباع سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري بسعر 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
- ميتسوبيشي جالنت موديل 1998
تصل قوة سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1998 من محرك السيارة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، ، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .
تتوافر سيارة ميتسوبيشي جالنت موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .
- بيجو 406 موديل 1999
تمكنت سيارة بيجو 406 موديل 1999 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتستمد قوتها من محرك سعه 1800 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .
يصل سعر سيارة بيجو 406 موديل 1999 بالسوق المصري للمستعمل الي 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
- اسبيرانزا A516 موديل 2008
تعرض سيارة إسبيرانزا A516 موديل 2008 للبيع باللون الأسود ، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، وبها دهانات خارجية .
سعر سيارة إسبيرانزا A516 موديل 2008 يصل بسوق السيارات المصري للمستعمل إلى 215 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- رينو لوجان موديل 2013
تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2013 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف/كم، وتباع باللون الفضي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر سيارة رينو لوجان موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
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