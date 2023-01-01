سيارات كهربائية لها توكيلات في مصر

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في ظل النمو المتسارع لقطاع السيارات الكهربائية، أصبحت هذه السيارات خيارًا متزايد الشيوع في السوق المصري.

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فيما يلي نظرة على بعض من أبرز الموديلات الكهربائية المتاحة في مصر، مع تفاصيل حول الوكلاء والأسعار.1. سيارة فولكس فاجن جولف ID.6 Proتأتي فولكس فاجن جولف ID.6 Pro بمحرك كهربائي قوي بقدرة 177 حصانًا وعزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر.تتصل السيارة ببطارية ليثيوم ثلاثية بسعة 62.6 كيلووات في الساعة، مما يمنحها مدى سير يصل إلى 480 كم. يتراوح سعر هذه السيارة بين 35 و45 ألف دولار.2. سيارة Xpengتتميز سيارة Xpeng بمدى فعلي يصل إلى 480 كم، على الرغم من أن المدى المعلن يصل إلى 700 كم.تأتي السيارة بسعر يبلغ حوالي 3 مليون جنيه مصري، وتتوفر في توكيل بأكتوبر.3. سيارة جيلي جيومتريتتوفر سيارة جيلي جيومتري من خلال وكيلين في مصر، وتقدم السيارة مزيجًا من الأداء الجيد والمواصفات المتقدمة في فئة السيارات الكهربائية.4. سيارة دونج فينج اليوس E70 Proتقدم سيارة دونج فينج اليوس E70 Pro ضمانًا لمدة 8 سنوات، وهي متاحة عبر شركة بحلوان.تتميز السيارة بمدى جيد ومواصفات قوية تجعلها خيارًا مناسبًا للسوق المصري.5. سيارة MGتعتبر MG حاليًا أقوى وكيل للسيارات الكهربائية في مصر، ومع ذلك، يشير البعض إلى أن أسعار سيارات MG قد تكون مرتفعة مقارنة بالمميزات التي تقدمها.تشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر تطورًا ملحوظًا مع توفر مجموعة متنوعة من الخيارات، تتراوح بين سيارات ذات مدى طويل ومواصفات متقدمة.تقدم الشركات العالمية والمحلية مجموعة من السيارات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، مع توفير ضمانات قوية وخدمات ما بعد البيع.