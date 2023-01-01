سيارات عائلية.. بالأسعار تختار ميتسوبيشي اكسابندر ولا سوزوكي ارتيجا ؟

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يضم السوق المصري عدد متنوع من السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، حيث تحظى تلك الفئات بشعبية كبيرة نسبة إلى المساحة الداخلية الرحبة والتي يفضلها الكثير، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل إصدار.

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وتعد من أشهر اصدارات تلك الفئة هي النسخة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر والسيارة سوزوكي ارتيجا موديلات 2024، ونتحدث عن تلك النسختين في سياق هذا الموضوع من ناحية القدرات الفنية والاسعار الرسمية.القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024تستخدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 محرك سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه إنتاج 141 نيوتن متر من عزم الدوران، وقوة إجمالية قدرها 104 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر عبلة تروس 4 غيار أوتوماتيكي "دفع أمامي".وتصل السرعة القصوى للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 إلى 170 كم/ساعة، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 5 لترات لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في 13.8 ثانية.يتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بين 1,215,000 جنيه و 1,325,000 جنيه.تحتاج السيارة سوزوكي ارتيجا 2024 حوالي 13.5 ثانية للوصول إلى 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 6.6 لترات عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.وتستمد السيارة سوزوكي ارتيجا 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.يبلغ سعر السيارة سوزوكي ارتيجا 2024 نحو 1,024,900 جنيه.