سيارات رياضية "زيرو" بمحرك اقتصادي .. أعرف الأسعار

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يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة متنوعة من الموديلات، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتصميم الخارجي والداخلي، بالاضافة إلى القدرات التقنية والفنية ايضا، ومنها منظومة المحرك صاحبة السعة اللترية 1400 CC فيما أقل، والتي تشتهر بالطابع الاقتصادي.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات رياضية "زيرو" أقل من 1400 سي سي.1 - أوبل موكاتعتمد السيارة أوبل موكا 2024 على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 130 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.2 ثانية، وبمتوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.9 لتر لكل 100 كم.يبلغ سعر السيارة أوبل موكا 2024 نحو 1,549,990 جنيه.2 - فيات X500زودت السيارة فيات X500 بمحرك 1400 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، يتمكن من ضخ 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.3 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.7 لتر عندما تقطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.يتراوح سعر السيارة فيات X500 2024 بين 1,575,000 جنيه و 1,635,000 جنيه.3 - سيات اروناتستخدم السيارة سيات ارونا محرك تيربو سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج 115 حصان وعزم اقصى للدوران 200 نيوتن متر، بالاضافة إلى إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10 ثواني، بينما تستخدم ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 5.3 لتر لكل 100 كم.يبلغ سعر سيارة سيات ارونا 2024 نحو 1,300,000 جنيه.4 - نيسان قشقايتأتي السيارة نيسان قشقاي بمحرك تيربو 1300 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج 148 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيك، وزمن للتسارع يقدر بـ 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.تبدأ أسعار السيارة نيسان قشقاي 2024 من 1,341,500 جنيه إلى 1,477,500 جنيه.5 - رينو اوسترالزودت سيارة رينو اوسترال بمحرك 1300 سي سي "تيربو"، بقوة 160 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستخدم ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 7 غيار DSG، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كم.يتراوح سعر السيارة رينو أوسترال بين 1,440,000 جنيه و 1,890,000 جنيه.