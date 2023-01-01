سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات تعرف عليها

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يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة من ضمنها، سيتروين C5 اير كروس ، وكيا جراند سيراتو ، وام جى ار اكس 5 بلس ، وميتسوبيشي اكليبس كروس ، وفورد فوكس .



- فورد فوكس موديل 2023 :



تستمد سيارة فورد فوكس موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 151 نيوتن/متر ، وبها قوة 120 حصان .

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تبدأ أسعار سيارة فورد فوكس موديل 2023 من مليون و 290 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 385 ألف جنيه .- ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 :قوة سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 تصل الي 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعه 63 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 250 نيوتن/متر .الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 200 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 265 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 325 ألف جنيه .الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 395 ألف جنيه .- ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 :سعه خزان وقود سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 يصل الي 55 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وعزم دورانها يصل الي 275 نيوتن/متر ، وبها قوة 171 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 330 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .- كيا جراند سيراتو موديل 2023 :قوة سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تصل الي 130 حصان، وتصل سرعتها من وضع السكون الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر .الفئة الأولي من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 219 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 279 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 339 ألف جنيه .- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :تصل سرعة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الي 201 كم/ساعة، وبها قوة 165 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 53 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر .الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 865 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 940 ألف جنيه .الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 60 ألف جنيه .