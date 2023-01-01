سيارات أعلن وكيل فورد بمصر عن استدعائها بشكل عاجل.. تعرف عليها

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أعلنت شركة "إيه إل جي" أوتو جميل، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فورد التجارية في مصر، عن استدعاء ثلاث سيارات للعلامة الأمريكية بالسوق المحلي.

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وأوضح الوكيل المحلي في بيان، أن السيارات الثلاث الخاضعة للاستدعاء، تحتاج إلى فحص بالمجان للتأكد من حاجتها لتغيير شداد سير طلمبة زيت المحرك.وحدد الوكيل سيارات فورد الثلاث المطلوبة للاستدعاء وهي: (فوكاس - إيكو سبورت - فيستا cc 1000 تيربو) موديلات 2016 - 2017 - 2018.وناشدت أوتو جميل مالكي تلك الموديلات والطرازات المحددة التي يجب فحصها، سُرعة التواصل مع خدمة العملاء للحجز وإجراء الصيانة المعتمدة.ويجب على مالكي سيارات فورد الإتصال بالخط الساخن للشركة 19590 وذلك لتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه من ضمن حملة الإستدعاء.كما يجب تحديد ميعاد مسبق باقرب مركز خدمة معتمد، ذلك في حال التأكد أن السيارة مشمولة بالاستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل بشأن هذا الإستدعاء.يشار إلى أن حملة الاستدعاء المعلن عنها، تأتي استكمالًا واستمرارًا للحملة المجانية التي تنظمها شركة أوتو جميل بالتعاون جهاز حماية المستهلك للتأكد من سلامة سيارات العلامة الأمريكية المباعة في مصر.