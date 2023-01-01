سيات إبيزا "هاتشباك" بـ120 ألف جنيه.. سوق المستعمل

تعتبر السيارة سيات ابيزا موديل 1998 من أشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت في السوق المصري، واستطاعت هذه النسخة أن تحقق شعبية كبيرة وخاصة بين الشباب، لما تتمتع به من تصميم عصري وعدد من التجهيزات الفنية والتقنية.ويضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من موديلات النسخة ابيزا 1998، والتي تبدأ أسعارها من 120 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا وتجهيزات اضافية منها، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي، انذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي، وغيرها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!