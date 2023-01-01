آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

سيات إبيزا "هاتشباك" بـ120 ألف جنيه.. سوق المستعمل

آخر الأخبارأخبار السيارات › سيات إبيزا "هاتشباك" بـ120 ألف جنيه.. سوق المستعمل

صورة الخبر: سيات إبيزا
سيات إبيزا

تعتبر السيارة سيات ابيزا موديل 1998 من أشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت في السوق المصري، واستطاعت هذه النسخة أن تحقق شعبية كبيرة وخاصة بين الشباب، لما تتمتع به من تصميم عصري وعدد من التجهيزات الفنية والتقنية.

ويضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من موديلات النسخة ابيزا 1998، والتي تبدأ أسعارها من 120 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا وتجهيزات اضافية منها، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي، انذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي، وغيرها.
2
القدرات الفنية للسيارة سيات ابيزا 1998


تعتمد السيارة سيات ابيزا على منظومة فنية تتضمن ناقل سرعات يدوي 5 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، ويمكنه إنتاج قوة قدرها 60 حصان، وسرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لترات لكل 100 كم.
6
الابعاد الخارجية وتصميم السيارة سيات ابيزا 1998


تأتي السيارة سيات ابيزا 1998 بتصميم رباعي الأبواب مع مساحة خلفية للتخزين، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.44 م، مع نسبة طول كلي بلغت 3.79 م، و1.64 م للعرض الكلي، بينما يصل الارتفاع الكلي للسيارة إلى 1.42 م، وخزان وقود يتسع إلى 45 لتر.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سيات إبيزا "هاتشباك" بـ120 ألف جنيه.. سوق المستعمل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28648

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام