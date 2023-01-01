سوق المستعمل.. سياره كيا بيكانتو أوتوماتيك بـ300 ألف جنيه



كيا بيكانتو موديل 2006 كيا بيكانتو موديل 2006

يتوافر داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنون وتساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة لما يتواجد بها من مميزات، إضافة إلى أن إقبال المواطنين ارتفع خلال هذه الفترة بفضل تراجع أسعار السيارات الجديدة مما أدي إلى انخفاض أسعار الإصدارات المستعملة ومن ضمنها كيا بيكانتو موديل موديل 2006 .

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- مواصفات كيا بيكانتو موديل 2006 الخارجية :تظهر سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 من الخارج بتصميم أنيق بفضل امتلاكها لـ، اضاءة امامية، واضاءة خلفية، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة كيا الكورية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وصداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض بالأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحة زجاج خلفية، وتم تثبيت شعار شركة كيا أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية .- محرك كيا بيكانتو موديل 2006 :تستمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1300 سى سى ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 190 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .- مواصفات كيا بيكانتو موديل 2006 الداخلية :زودت مقصورة سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، ومخارج تكيف أمامية، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات بالأبواب من الداخل، وبها درج تخزين امامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض للأبواب من الداخل للتحكم في غلقهم وفتهم بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة امان، وعجلة قيادة قياسية، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة الأمامية والمساحات .- سعر كيا بيكانتو موديل 2006 في سوق المستعمل :تتوافر سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 في سوق السيارات المستعملة المصرى للبيع بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .