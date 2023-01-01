سوق المستعمل ..سياره سكودا فليشيا بـ 110 آلاف جنيه



سكودا فليشيا سكودا فليشيا

سوق السيارات المصري للمستعمل يضم باقة مميزة من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتم توافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تساعدهم علي التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة ، بالإضافة إلى ان سوق السيارات يشهد اقبال من المواطنين علي شراء السيارات المستعملة وذلك بعدما تراجعت جميع أسعار السيارات من ضمنها سكودا فليشيا موديل 1995 .

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مواصفات سكودا فليشيا موديل 1995 الخارجية:زودت سيارة سكودا فليشيا موديل 1995 من الخارج بـ اضاءة امامية ، واضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب امامية ، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي مقدمة السيارة ، وبها مرايات جانبية باللون الأسود ، وتمتلك صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وبها 4 مقابض أبواب خارجية باللون الأسود ، وبها 4 جرائد باللون الأسود تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية ، وتم تثبيت شعار شركة سكودا علي الحقيبة الخلفية ، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .محرك سكودا فليشيا موديل 1995تستمد سيارة سكودا فليشيا موديل 1995 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 199 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأبيض، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .مواصفات سكودا فليشيا موديل 1995 الداخليةتحتوي سيارة سكودا فليشيا موديل 1995 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة قياسية ، وبها عدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود ، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة للتحكم في عمل المساحات والإضاءة ، وبها راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبها مخارج تهوية أمامية ، ودرج للتخزين، وبها زجاج يدوي، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الامامية ، وبها مقابض بالأبواب من الداخل للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة .سعر سكودا فليشيا موديل 1995 في سوق المستعملتباع سيارة سكودا فليشيا موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.