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سوق المستعمل.. سياره رينو STEP WAY أعلى فئة بهذا السعر|صور

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صورة الخبر: رينو STEP WAY
رينو STEP WAY

تعد سيارة رينو STEP WAY واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت في مصر، وترجع شهرة هذه النسخة إلى تصميمها الرياضي، و شعار العلامة الفرنسية، وعدد من التجيهزات التي دعمت بها.

قدمت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 110 حصان و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
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ودعمت السيارة رينو STEP WAY بعدد من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي، إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، مشغل اسطوانات، بلوتوث، مدخل AUX و USB، بالإضافة إلى مكيف هواء، عدد 4 زجاج كهربائي أمامي وخلفي.


زودت السيارة رينو STEP WAY بعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر المانع للسرقة، إنذار، قفل مركزي، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة.
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تأتي السيارة رينو STEP WAY بمصابيح ضباب وجنوط رياضية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعدد 4 أبواب بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية سعة 320 لتر وبإمكانية طي المقاعد الخلفية، بينما يبلغ طول السيارة الكلي نحو 4089 مم، و1994 مم للعرض الكلي.

سعر السيارة رينو STEP WAY


ظهرت السيارة رينو STEP WAY موديل 2016 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي بسعر يبلغ 430 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

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