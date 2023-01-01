سوق المستعمل.. سياره رينو كليو أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه



رينو كليو أوتوماتيك رينو كليو أوتوماتيك

ينتشر داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات، بالإضافة إلى أن سوق السيارات المصري يضم العديد من إصدارات السيارات والتي توفره بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارات، وبالتالي انخفضت أسعار السيارات المستعملة ومن ضمنها رينو كليو موديل 2005 .

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- مواصفات رينو كليو موديل 2005 الخارجية :تظهر سيارة رينو كليو موديل 2005 من الخارج بتصميم أنيق وذلك بفضل ما يوجد بالسيارة من مميزات من ضمنها، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو الفرنسية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، وتمتلك 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتم تثبيت شعار شركة رينو أيضا على الحقيبة الخلفية للسيارة .- محرك رينو كليو موديل 2005 :تحصل سيارة رينو كليو موديل 2005 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.- مواصفات رينو كليو موديل 2005 الداخلية :تمتلك مقصورة سيارة رينو كليو موديل 2005 من الداخل العديد من المميزات من ضمنها، تكيف، ومخارج تكيف أمامية، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات بالأبواب الجانبية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، ومقابض داخلية للأبواب للتحكم في فتحها وغلقها بسهولة من الداخل، وبها درج تخزين امامية، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات، وبها عدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وبها عجلة قيادة قياسية .- سعر رينو كليو موديل 2005 في سوق المستعمل :تباع سيارة رينو كليو موديل 2005 داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .