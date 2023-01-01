سوق المستعمل.. سياره دايو ماتيز سعرها 120 ألف جنيه



دايو ماتيز دايو ماتيز

تضم سوق السيارات المصرية للمستعمل باقة متنوعة من إصدارات السيارات التى يرغب المواطنون فى اقتنائها، بعد إقبال المواطنين على شراء الطرازات المستعملة لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ويتواجد بالسوق المصرية للمستعمل جميع فئات السيارات لتناسب جميع أذواق المواطنين، ومن ضمن تلك السيارات دايو ماتيز موديل 2000.

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- مواصفات دايو ماتيز موديل 2000 الخارجيةتمتلك سيارة دايو ماتيز موديل 2000 من الخارج تصميما جذابا وعصريا يتماشي مع تصميمات السيارات الحديثة بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، وبها صداد أمامى وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية باللون الأسود، وبها مقابض أبواب باللون الأسود، وتم تثبيت شعار شركة دايو على مقدمة السيارة، وبها إشارات تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحة زجاج خلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.- محرك دايو ماتيز موديل 2000تحصل سيارة دايو ماتيز موديل 2000 على قوتها من محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وبها دهانات خارجية.- مواصفات دايو ماتيز موديل 2000 الداخليةزودت مقصورة سيارة دايو ماتيز موديل 2000 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها إضاءة داخلية، وزجاج كهربائي، وبها مساحة إضافية للتخزين أيضا أمام ناقل الحركة، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل المساحات والإضاءة.- سعر دايو ماتيز موديل 2000تباع سيارة دايو ماتيز موديل 2000 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها.