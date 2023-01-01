سوق المستعمل .. تويوتا كورولا سعرها 120 ألف جنيه



تويوتا كورولا موديل 1989 تويوتا كورولا موديل 1989

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها، وذلك لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتواجدت تلك الطرازات بعد تراجع قيمة السيارات الجديدة موديل 2024، وبالتالي انخفضت أسعار السيارات المستعملة وأصبح هناك استقرار في سوق السيارات المصري للسيارات .

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- مواصفات تويوتا كورولا موديل 1989 الخارجية :تظهر سيارة تويوتا كورولا موديل 1989 من الخارج بتصميم أنيق بفضل امتلاكها لـإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها في مقدمة الصداد الأمامية، وبها شبكة أمامية عريضة تحتوي علي شعار شركة تويوتا، وبها مرايات جانبية باللون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية باللون الأسود، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارات، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط للكاوتش .- محرك تويوتا كورولا موديل 1989 :تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 1989 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .- مواصفات تويوتا كورولا موديل 1989 الداخلية :زودت مقصورة تويوتا كورولا موديل 1989 الداخلية بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، ومخارج تكيف امامية، وبها راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبها اضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وزجاج كهربائي، ودرج تخزين أمامي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الامامية، وبها مقابض أبواب داخلية صغيرة للتحكم في فتح وغلق الباب بسهولة، وبها عجلة قيادة قياسية، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود ، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات .- سعر تويوتا كورولا موديل 1989 في سوق المستعمل :تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 1989 داخل سوق السيارات المصري بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .