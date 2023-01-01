سوق المستعمل .. تركب إيه بـ 350 ألف جنيه ؟

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سوق السيارات المصرى للمستعمل يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات التى يبحث عنها المواطنون لتساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة، بالإضافة إلى ان السوق المصرى للمستعمل يتوافر به عدد غير محدود من طرازات السيارات المستعملة من ضمنها نيسان صني، وبروتون واجا، وجيلي امجراند، وشيفروليه أفيو، وهيونداي فيرنا.

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- نيسان صني موديل 1999تحصل سيارة نيسان صني موديل 1999 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .تباع سيارة نيسان صني موديل 1999 فى سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 210 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .- بروتون واجا موديل 2005تنقل قوة سيارة بروتون واجا موديل 2005 من المحرك إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .تتوافر سيارة بروتون واجا موديل 2005 فى سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .- جيلى امجراند 7 موديل 2015تنتمي جيلى امجراند 7 موديل 2015 لفئة السيارات السيدان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 145 ألف/كم .سعر سيارة جيلى امجراند 7 موديل 2015 فى سوق السيارات المصرى للمستعمل يصل إلى 265 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .- شيفروليه أفيو موديل 2010تستمد سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .يبلغ سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 فى سوق السيارات المصرى للمستعمل 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة و قوة محركها .- هيونداي فيرنا موديل 2013تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومزودة بناقل حركة مانيوال، وتنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان .يصل سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 فى سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .