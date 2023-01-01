سوق المستعمل..أرخص سوزوكي سياز "أوتوماتيك" فبريكا ..



سوزوكي سياز 2015 سوزوكي سياز 2015

تعتبر السيارة سوزوكي سياز واحدة من أشهر السيارات اليابانية التي انطلقت في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان خلال السنوات الماضية، حيث قدمت محليًا عبر باقة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة .

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أرخص سوزوكي سياز "أوتوماتيك" فبريكاوظهرت السيارة سياز موديل 2015 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل، بينما حصل الهيكل الخارجي على عدد من التحديثات، بالاضافة إلى انتمائها إلى الفئة عالية التجهيزات، وبسعر يبلغ 410 ألف جنيه.مواصفات سيارة سوزوكي سياز 2015تضم السيارة سوزوكي سياز 2015 مكيف هواء، اضاءة داخلية باللون البرتقالي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، عدادات مضئية، بلوتوث، مدخل AUX، 4 مكبرات صوتية، مرايات كهربائية ذات تحكم داخلي "ضم"، زجاج كهربائي، سنتر لوك، ريموت.زودت السيارة سوزوكي سياز 2015 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS، جنوط رياضية، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.تستمد السيارة سوزوكي سياز 2015 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 92 حصان و130 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.تأتي السيارة سوزوكي سياز 2015 بأبعاد خارجية تتضمن 4.490 مم للطول الكلي، و1.730 مم للعرض الكلي، ويصل إرتفاع السيارة إلى 1.475 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.650 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين تتسع لـ 495 لتر، وخزان وقود سعة 42 لتر.