سهلة وسريعة .. عمل مربى الجزر بخطوات

يفضل جميع الأشخاص تناول المربي وبالأخص الأطفال، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مربى الجزر بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:
المكونات لطريقة عمل مربى الجزر
500 جرام من الجزر المبشور
400 جرام من السكر
عصير ليمونة واحدة
ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور
ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)
طريقة عمل مربى الجزر
قومي بتقشير وفرم الجزر بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح قطع صغيرة جدًا أو يمكنك استخدام الجزر المبشور المتاح في السوق.
ضعي الجزر المبشور في وعاء كبير وأضيفي إليه السكر وعصير الليمون وقشر الليمون المبشور والقرفة إن رغبتي في إضافتها.
قومي بخلط المكونات جيدًا حتى يتم تجانسها.
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