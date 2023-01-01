سهلة التحضير .. طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية

آخر الأخبارالأسرة والطفل › سهلة التحضير .. طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية

صورة الخبر: سلطة المكرونة الفرنسية
سلطة المكرونة الفرنسية

تعد سلطة المكرونة الفرنسية من الأكلات سهلة التحضير والمناسبة لأجواء الصيف فهى لا تحتاج لوقت كبير أمام النار ولا تتسبب فى ارتفاع حرارة الجسم.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية من خلال وصفة الشيف شربيني.

مقادير سلطة المكرونة الفرنسية
ذرة صفراء
خس
طماطم
جبنة شيدر
خيار
مكرونة
زيتون شرائح
مايونيز
زيت زيتون
ليمون
خل
طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية
فى بولة صغيرة ضعي الزيت مع ليمونة وخل و ملح و فلفل و مايونيز وقلبيهم
قطعي الخضروات مكعبات واخلطيهم مع الزيتون و لذرة الصفراء والمكرونة المسلوقة والصوص.
افردي اوراق الخس بشكل جمالى في طبق التقديم وضعي عليها سلطة المكرونة الفرنسية ورشي عليها الجبنة وتقدم

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سهلة التحضير .. طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27550

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم