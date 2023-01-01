سهلة التحضير .. طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية



سلطة المكرونة الفرنسية سلطة المكرونة الفرنسية

تعد سلطة المكرونة الفرنسية من الأكلات سهلة التحضير والمناسبة لأجواء الصيف فهى لا تحتاج لوقت كبير أمام النار ولا تتسبب فى ارتفاع حرارة الجسم.



نعرض لكم طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية من خلال وصفة الشيف شربيني.



مقادير سلطة المكرونة الفرنسية

ذرة صفراء

خس

طماطم

جبنة شيدر

خيار

مكرونة

زيتون شرائح

مايونيز

زيت زيتون

ليمون

خل

طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية

فى بولة صغيرة ضعي الزيت مع ليمونة وخل و ملح و فلفل و مايونيز وقلبيهم

قطعي الخضروات مكعبات واخلطيهم مع الزيتون و لذرة الصفراء والمكرونة المسلوقة والصوص.

افردي اوراق الخس بشكل جمالى في طبق التقديم وضعي عليها سلطة المكرونة الفرنسية ورشي عليها الجبنة وتقدم

