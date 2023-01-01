سمكة حارة بالطحينة على الطريقة اللبنانية: نكهة مميزة في 30 دقيقة فقط!



السمك اللبناني الحار بالطحينة السمك اللبناني الحار بالطحينة



يفضل الكثير من الأشخاص المطبخ اللبناني وتناول اكلاته الشهيرة، ومن أبرزها السمك اللبناني الحار مع الطحينة والصنوبر، هذا الطبق يقدم في أشهر المطاعم العالمية وبأسعار باهظة، لذلك يمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة.



يقدم مع وصفة السمك اللبناني الحار سلطة الطحينة والعيش الأبيض اللبناني أو الأرز، و يمكنك التعرف على خطوات تحضير هذه الأكلة بخطوات بسيطة في 30 دقيقة بدون تكاليف.



كما يمكنك تحضير صلصة الطحينة من قبل وتحفظ جيدًا في الثلاجة، أحتفظ بالقليل منه في برطمان طوال الوقت، لذا فهو جاهز للاستخدام، تُحفظ صلصة الطحينة جيدًا في الثلاجة لمدة أسبوع على الأقل.

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مقادير السمك اللبناني الحار:2 فيليه سمك الأحمر أو غيرها من الأسماك الرقيقة ذات اللحم الأبيض1/8 ملعقة صغيرة فلفل حريفملح وفلفل1 ملعقة كبيرة زبدة مملحة1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز2 ملعقة كبيرة صنوبر محمص1 ملعقة كبيرة أوراق بقدونس مسطحة مفرومةمقادير سلطة الطحينة1/2 كوب طحينة1 فص ثوم، مفروم1 ملعقة صغيرة ملحعصير 1 ليمونة1/4 كوب ماء باردطريقة عمل السمك اللبناني الحاريتبل السمك بالملح والفلفل والفلفل الحار، أحضر السمك المبرد إلى درجة حرارة الغرفة، حوالي 30 دقيقة.تسخين مقلاة ثقيلة كبيرة على نار عالية، بمجرد أن تصبح المقلاة ساخنة، خففي الحرارة إلى متوسطة عالية وأضيفي الزبدة وزيت الزيتون.بمجرد أن تتصاعد الرغوة من الزبدة وتصبح ساخنة جدًا (لكن لم تكتسب اللون البني بعد)، أضف شرائح السمك إلى المقلاة، مع التأكد من ترك مسافة بينها.اطهي شرائح الفيليه حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً على جانب واحد، لمدة 3 دقائق تقريباً، اقلبها بعناية واطهيها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً على الجانب الثاني ويصبح السمك غير شفاف وقشاري في المنتصف، لمدة 2-3 دقائق أخرى.وزعي سلطة الطحينة على طبق أو طبقين للعشاء، ضعي السمك فوق الصلصة ورشي السمك بالصنوبر المحمص والبقدونس، يقدم على الفور.طريقة عمل سلطة الطحينةقومي بتحضير سلطة الطحينة عن طريق خفق الطحينة والثوم والملح وعصير الليمون معًا، خفقت ببطء في الماء البارد، وقد تتشكل كتل، استمري في الخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا، وأضيفي المزيد من الماء البارد إذا لزم الأمر.