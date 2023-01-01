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سماعة Pixel Buds Pro 2 تنطلق بتحسينات مضاعفة في تقنية إلغاء الضوضاء

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت جوجل بشكل رسمي عن سماعتها اللاسلكية Pixel Buds Pro 2 التي تأتي بتحسينات مضاعفة في تقنية إلغاء الضوضاء، مع ميزة “Gemini Live” وسعر 229 دولار.

تتميز سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية بتصميم مطاطي مقوس يدعم التثبيت بكفاءة عند ممارسة التمارين الرياضية في أذن المستخدم، مع تجربة مريحة لإرتداء السماعة لفترات طويلة.
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ويتميز تصميم السماعة بحجم أصغر بنسبة 27%، كما تتميز كل سماعة بوزن 4.7 جرام، وتتميز السماعة بوزن أقل بنسبة 24% مقارنة بإصدار الشركة السابق.

من جانب أخر قامت شركة جوجل بتطوير النظام الصوتي في السماعة بشكل كامل، حيث تضم كل سماعة مشغل بحجم 11مم، كما تضم السماعة شريحة Tensor A1 التي تعزز سرعة معالجة الصوتيات 90 مرة أفضل.

وتعمل الرقاقة مع تقنية Silent Seal 2.0 على تحسين مضاعف لإلغاء الضوضاء، حيث يمكن أن تدعم إلغاء أصوات الحركة المرورية، أو المحادثات، كما تعمل على إكتشاف بدء حديث المستخدم لإيقاف مؤقت لتقنية إلغاء الضوضاء.
كما تضم كل سماعة عدد 3 ميكروفونات، مع مستشعر قرب يعمل بماسح IR لإيقاف تشغيل السماعة بشكل مؤقت.



ويصل عمر السماعة اللاسلكية إلى 8 ساعات من التشغيل مع ميزة إلغاء الضوضاء، بينما يصل عمر الشحن إلى 30 ساعة مع الحافظة، أيضاً تدعم رقاقة Tensor A1 معالجة المسارات المتعددة بكفاءة.

أيضاً تأتي السماعة تقنية البلوتوث 5.4، ونطاق Super Wideband، وتدعم السماعة مقاومة الماء، وتتوفر السماعة بميزة إلغاء الضوضاء، كما تدعم Gemini Live.

المصدر: unlimit-tech

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