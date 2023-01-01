سماعة oraimo FreePods Lite | عيوب ومميزات



oraimo FreePods Lite oraimo FreePods Lite

شركة Oraimo تأسست عام 2014، ثم بدأت نشاطها في مصر عام 2017. ومنذ ذلك الحين، حظيت الشركة باهتمام وشهرة واسعة في مجال إكسسوارات الهاتف، نظرًا لما تقدمه من أسعار مميزة بالإضافة إلى أفضل جودة مقابل السعر.

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ما يميز الشركة حقًا هو التميز الواسع في منتجاتها، واستهدافها لأكثر من فئة سعرية. فعلى سبيل المثال، نجد سماعة Oraimo Lite وسعرها التنافسي الغريب، مما يجعلها تجربة فريدة من نوعها لسماعة احترافية بهذا السعر.مواصفات سماعة oraimo FreePods Lite.في البداية، يجب عليك اختيار السماعة التي تناسب بيئة عملك أو السماعة التي تحتاجها حقًا، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن سماعة للعب، ستجد بعض الخيارات أمامك، ولو بحثت عن سماعة مثلاً لعملك أو لفترات العمل الطويلة، ستجد خيارات أخرى أمامك. وسنعرض السماعة من جميع جوانبها.مواصفات سماعة oraimo FreePods Liteالشحن: في البداية تدعم السماعة الشحن سريع AniFast ™، مما يمكنك من شحن السماعة في حوالي 90 دقيقة فقط، هناك بعض السماعات الاغلي سعرا لا توفر ميزة الشحن السريع.مواصفات سماعة oraimo FreePods Liteالبطارية: أفضل ما يميز السماعة حقًا البطارية الخاصة بها، حيث تدوم بطارية السماعة لحوالي 40 ساعة، ويمكنك استخدام السماعة لمدة 8 ساعات متواصلة بدون انقطاع.المكالمات: من السماعات المتميزة في المكالمات من خلال خوارزمية الذكاء الاصطناعي العميقة، تعطي جودة عالية مع خاصية عزل الضوضاء وتقنية HD Voice in Calls، متميزة من ناحية الأداء الصوتي في التسجيل أيضاً.مواصفات سماعة oraimo freepods liteالالعاب: لا تعتبر الافضل في مجال الالعاب, قد يحدث بعض التاخير في الاصوات.مدي البلوتوث: يصل المدي الي حوالي 10 متر، تتفوق علي سماعة Airpods pro 3، والتي يصل المدي الخاص بها الي حوالي 8m.الادخال: من النوع Type C، تسهل علي مستخدمين الاندوريد وتوفر عليهم شراء وصلة او شاحن جديد، وتتفوق علي Airpods pro 3 في هذه الميزة.مميزات اخري: يمكن ظبط الصوت المثالي في الاغاني الذي تريده من ناحية ال Bass وامور اخري، ستحتاج فقط لتطبيق oraimo Sound.مقاومة الماء: تتميز بتصنيف IPX4 المقاوم للماء، مما يجعل السماعة مقاومة للماء وتعتبر ميزة قوية جدا في هذه الفئة السعرية.مستشعر المكالمات: من خلال مستشعر القوة، يمكنك الرد علي المكالمات او انهاء المكالمة، او حتي تشغيل الموسيقي وايقافها.تقييم السماعة: 4.8.عيوب سماعة oraimo FreePods Lite 2024قبل البدء في الحديث عن العيوب، نحن نتحدث عن سماعة في الفئة المتوسطة بسعر لن يتجاوز 700 جنية مصري تقريباً، لذلك يجب أن نراعي في التقييم السعر.المواد الخاصة بالعلبة ليست سيئة إلى الدرجة الكبيرة، ولكن كان بالإمكان تحسينها قليلاً. عزل الصوت في السماعة يحتاج إلى تحسين، ولكن بالنسبة للسعر لا تعتبر عيبًا كبيرًا في السماعة. أما بالنسبة للصوت، فكان بالإمكان أن يكون أعلى لأنه يعتبر منخفضًا نوعًا ما، لكن يمكن حل تلك المشكلة من خلال تطبيق Oraimo Sound.وضع الألعاب أو “Game Mode” يحتاج إلى التحسين بعض الشيء. ففي تجربة بعض الألعاب، كان هناك تأخير في الصوت لمدة ثوانٍ، وكما نعلم تؤثر هذه الثواني في عالم “باتل رويال”.سعر سماعة Oraimo FreePods Lite في مصر 2024في الختام، السماعة صراحةً تستحق الشراء وتعتبر الأفضل بدون منازعة في الفئة السعرية المتوسطة. من النادر وجود تطبيق لسماعة بهذا السعر، لكن شركة Oraimo وفرت تطبيق Oraimo Sound ليحل جزءًا من مشاكل الصوت. سعر السماعة في مصر يتراوح بين 500 و 700 جنيه مصري.