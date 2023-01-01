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سماعات ‏Apple الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟

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صورة الخبر: سماعات ‏Apple
سماعات ‏Apple

كشف مؤتمر شركة أبل، ليلة الاثنين، عن الجيل الجديد من سماعات أبل بالفئة الرابعة، والتي لم تبهر المتابعين كثيرا بسبب تشابهها بسابقتها.

وأعلنت أبل عن سلسلة Apple Airpods 4 الجديدة، والتي سيبلغ سعرها 130 دولارا وستتوفر في الأسواق بدءا من 20 سبتمبر الجاري.

كما ستتوفر نسخة جديدة بسعر 180 دولارا، وهي سماعات بخاصية عزل الصوت المحيط بشكل تفاعلي.
الميزات الجديدة

تمتلك السماعات عناصر تحكم جديدة وأكثر مرونة لتشغيل وإيقاف الموسيقى وكتم المكالمات.
تستخدم السماعات شاحن بطارية من نوع USB-C وتوفر عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.
هناك نموذجان، أحدهما يوفر خاصية إلغاء الضوضاء التفاعلي. كما أنه يضيف وضع الشفافية حتى تتمكن من سماع الضوضاء المحيطة من حولك.
سيؤدي الوعي بالمحادثة إلى خفض مستوى الصوت عند بدء التحدث إلى شخص ما.
ستتضمن علبة AirPods 4 الأكثر تقدما الشحن اللاسلكي.
تقول أبل إن هذه النسخة هي الأكثر راحة للاستخدام، من بين سماعاتها السابقة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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