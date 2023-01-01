سلطة البيض بالفاصوليا: وصفة مشبعة وصحية

سلطة البيض بالفاصوليا
تعتبر طريقة عمل سلطة البيض بالفاصوليا من وصفات المطبخ الاسيوي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن لهذه الوصفة أن تقدم مع الوجبات أو على العشاء.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة البيض بالفاصوليا، وهي من الاكلات الآسيوية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
مقادير طريقة عمل سلطة البيض :
6 بيض كبير
1 - 2 باقة لفت صغيرة، مزال منه النهايات ومقطع أرباع، أو 4 حبات لفت متوسطة، مقطعة إلى قطع
3 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
2 ملعقة كبيرة ثوم معمر طازج مفروم
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج
2 رأس هندباء، مفروم
2 رأس خس، مقطع
½ رأس هندباء حمراء، مقطعة
2 ساق كرفس، مفروم
2 كوب فاصوليا حمراء مسلوقة مصفاة ومغسولة
ملح وفلفل أسود مطحون
طريقة عمل سلطة البيض بالفاصوليا :
_ نضع البيض واللفت في قدر، ثم نغطيهم بالماء ونسخن القدر على النار حتى يغلي.
_ نرفع القدر عن النار ثم نتركه قليلاً ونغطيه، لمدة 10 دقائق.
_ نخرج البيض ولكن نترك اللفت في الماء الساخن، ونغطي القدر مرة أخرى، حتى يصبح طرياً، لمدة 2 - 3 دقائق.
_ نقشر البيض ونقطعه إلى أرباع. ونصفي اللفت، ثم نعيده إلى القدر الدافئ ونخلطيه بالزبدة ( نسخني القدر لإذابة الزبدة إذا لزم الأمر).
_ يضاف الثوم المعمر، زيت الزيتون، وعصير الليمون ونقلب المزيج.
_ تضاف رأس الهندباء، الخس، الهندباء الحمراء، الكرفس والفاصوليا في وعاء كبير ثم نتبله بالملح والفلفل.
_ يضاف البيض ومزيج اللفت ثم نقلب سلطة البيض بالفاصوليا برفق مرة أخرى.
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