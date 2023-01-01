سلطة البيض بالفاصوليا: وصفة مشبعة وصحية



سلطة البيض بالفاصوليا سلطة البيض بالفاصوليا





تعتبر طريقة عمل سلطة البيض بالفاصوليا من وصفات المطبخ الاسيوي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن لهذه الوصفة أن تقدم مع الوجبات أو على العشاء.





وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة البيض بالفاصوليا، وهي من الاكلات الآسيوية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

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مقادير طريقة عمل سلطة البيض :6 بيض كبير1 - 2 باقة لفت صغيرة، مزال منه النهايات ومقطع أرباع، أو 4 حبات لفت متوسطة، مقطعة إلى قطع3 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة2 ملعقة كبيرة ثوم معمر طازج مفروم3 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج2 رأس هندباء، مفروم2 رأس خس، مقطع½ رأس هندباء حمراء، مقطعة2 ساق كرفس، مفروم2 كوب فاصوليا حمراء مسلوقة مصفاة ومغسولةملح وفلفل أسود مطحونطريقة عمل سلطة البيض بالفاصوليا :_ نضع البيض واللفت في قدر، ثم نغطيهم بالماء ونسخن القدر على النار حتى يغلي._ نرفع القدر عن النار ثم نتركه قليلاً ونغطيه، لمدة 10 دقائق._ نخرج البيض ولكن نترك اللفت في الماء الساخن، ونغطي القدر مرة أخرى، حتى يصبح طرياً، لمدة 2 - 3 دقائق._ نقشر البيض ونقطعه إلى أرباع. ونصفي اللفت، ثم نعيده إلى القدر الدافئ ونخلطيه بالزبدة ( نسخني القدر لإذابة الزبدة إذا لزم الأمر)._ يضاف الثوم المعمر، زيت الزيتون، وعصير الليمون ونقلب المزيج._ تضاف رأس الهندباء، الخس، الهندباء الحمراء، الكرفس والفاصوليا في وعاء كبير ثم نتبله بالملح والفلفل._ يضاف البيض ومزيج اللفت ثم نقلب سلطة البيض بالفاصوليا برفق مرة أخرى.