سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

آخر الأخبارعلم وتقنية › سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة الشهر القادم.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز:" في شهر يوليو سيتمكن سكان الأرض من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الدلويات الجنوبية Southern Delta Aquariids، وفي الليلة ما بين 30 و31 يوليو ستبلغ ظاهرة تساقط الشهب ذروتها، إذ سيتمكن سكان بعض مناطق الأرض من مشاهدة 25 شهابا في السماء كل ساعة".

وأضاف البيان:"ظاهرة Southern Delta Aquariids ستستمر ما بين 12 يوليو و23 أغسطس، والمنطقة التي ستشاهد فيها الشهب ستظهر فوق خط الأفق في نصف الكرة الجنوبي للأرض، لذا ستكون مرئية بشكل أفضل لسكان القسم الجنوبي من كوكبنا".

وأشار العلماء في المركز إلى أن سكان المناطق الواقعة على خطوط العرض الشمالية للأرض سيتمكنون من مشاهدة هذه الظاهرة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة، وأفضل وقت لمشاهدة الشهب سيكون قبل الفجر، عندما تظهر خطوط الشهب في أعلى موضع لها، بزاوية (18 درجة) فوق خط الأفق.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57135

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم