سقوط موظف من مبنى ماسبيرو: مصدر يكشف التفاصيل

آخر الأخباراخبار مصر › سقوط موظف من مبنى ماسبيرو: مصدر يكشف التفاصيل

صورة الخبر: مبنى ماسبيرو
مبنى ماسبيرو

صرح مصدر مسئول بالرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، بأنه في تمام الساعة 10:00 صباح اليوم الخميس وقع حادث سقوط لأحد الزملاء نتيجة اختلال توازنه، وعلى الفور تم استدعاء طوارئ الرعاية الطبية بالمبنى وتم دخول سيارة الاسعاف لمكان سقوط الزميل وإجراء الاسعافات الأولية له ونقله على الفور الى أحد المستشفيات المتعاقد معها وهو متواجد بالعناية المركزة لتلقي العلاج. 





 وردا على ما ذكره أحد المواقع الصحفية فإن الزميل لم يكن متواجدا اليوم بالرعاية الطبية وأن ما حدث كان بعد وصوله للعمل مباشرة وليس لديه أي مشكلة مع الرعاية الطبية، بل على العكس يتلقى الرعاية الطبية الكاملة حيث تم اجراء عملية جراحة قلب مفتوح له لتغيير الشرايين التاجية. 





 وأكد المصدر ان ما يتداول من تكهنات حول سبب سقوط الزميل هو امر غير صحيح ويتسبب في ضرر نفسي له و لأسرته، ونهيب بمواقع التواصل الاجتماعي عدم التكهن بمعلومات استباقية غير دقيقة لا يمكن وصفها إلا أنها متربصة ومغرضة ونترك الأمر للجهات الطبية التى ستصدر تقريرها الطبي حول هذا الأمر .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سقوط موظف من مبنى ماسبيرو: مصدر يكشف التفاصيل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71324

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم