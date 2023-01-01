سفاح الغربية بالكلابشات: أخذت حقي- تمثيل الجريمة يكشف استخدام صاروخ لتقطيع الضحايا



سفاح الغربية سفاح الغربية

شهدت جهات التحقيق بالنيابة مركز قطور بمحافظة الغربية استمرار التحقيقات المستمرة مع الشاب محمد الشرقاوي المعروف إعلاميا ب"سفاح عزبة رستم " والذي اقترف جريمة شنعاء صدمت واقع الشارع الغرباوي تزامنا مع استمرار التحقيقات لأكثر من 12 متواصلة سعيا في الوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب جريمته بالتخلص من أمه وشقيقه وشقيقته خلال نهاية الأسبوع الماضي.



من جانب آخر كشفت مصادر نيابية عن صدور قرار من النيابة العامة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة وأطباء الطب الشرعي لمعاينة موقع الجريمة وأخذ بصمه وراثية "dna" من المتهم وضحاياه لمطابقتها وبيان مدي صلاة القرابة والتعرف والتأكد من هوية الضحايا من أفراد أسرته.



وباشرت جهات التحقيق أليات تمثيل المتهم لكافة مشاهد تنفيذ جريمته باكيا ومنهارا بالكلابشات بداية من مراحل توثيق ضحاياه بالحبال وخنقهم واستخدام صاروخ واسلحه بيضاء منها "سكاكين مطبخ" لتمزيق جثامين والدته وشقيقته وشقيقه في وضح النهار خلال خامس أيام عيد الأضحى المبارك.

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وتابعت المصادر النيابية أن المتهم استخدم مواد حارقة منها "كيروسين" وشرع في محاولة طمس ملامح جريمته بإضرام النيران في أجسادمهم ووضعها داخل حظيرة المواشي الملحقة بمنزل أسرته بنطاق عزبة رستم بقرية الشين بنطاق مركز قطور .وأشارت المصادر النيابية أن المتهم يتمتع بذكاء عال وإدراك متكامل حاله مثوله أمام جهات التحقيق فضلا عن وعيه لما ارتكبه في حق أسرته بعدما ضبط جالسا علي احد شواطىء بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ .وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق العاجل مع المدعو "محمد الشرقاوي" المعروف إعلاميا ب"سفاح عزبة رستم " واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم لإزهاقه حياة أفراد أسرته بسبب خلافات أسرية طمعا في ميراثهم .ووجهت النيابة العامة في تعليماتها بحبس المتهم المذكور 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان للحادث من الجيران أبناء العزبة .وأوصت الجهات الأمنية بفرض الحراسة المشددة علي المتهم حال عرضه بالجهات التحقيق بعدما انتاب أهالي العزبة حالة من السخط والغضب حياله أثناء تمثيله الجريمة خشيه الفتك به .وأفادت مصادر أمنية موثوق بها أن المتهم وصل خانعا إلي سرايا النيابة العامة موثق بالكلابشات وبرفقته ادوات الجريمة والأحراز المضبوطه معه والتي جاءت عبارة عن "أسلحة بيضاء ومواد حارقة وصاروخ كهربائي " عثر عليها داخل حظيرة منزل الأسرة الضحية بموقع الجريمة .وكشف "محمد .م" 35 سنة عامل ابن عم "سفاح رستم" في تصريحات صحفية أنه علم بافتضاح جريمته من خلال تصاعد أدخنه وروائح كريهه من داخل منزل الأسرة الضحية والمقابل لمنزله لافتا بقوله "في آخر أيام حياه أمه وشقيقه وشقيقته كان كثير الشجار معهم طمعا في الحصول علي أموال منهم سعيا في إتمام أعمال تجاريه خاصه بهم وحاول كثيرا الضغط عليهم لبيع ميراثهم من أبوهم والذي توفي خلال 5 سنوات الماضية " .واضاف ابن عم السفاح بقوله "كلنا جميعا داخل العزبة صدمنا بعدما فوجئنا بتخلصه من أفراد الأسرة بالكامل دون رحمه والقاء اجسادها للكلاب داخل الحظيرة وحسبنا الله ونعم الوكيل في ظلمه".txtسفـ اح الغربية.. كيف خطط لجريمته ولماذا قـ تل أمه وأشقاءه ؟وكان ضباط الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط شاب عرف إعلاميا ب"سفاح رستم " متهم بإنهاء حياه أمه وشقيقه وشقيقته باستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات أسرية بعزبة رستم بقطور وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفي قطور .وافادت مصادر أمنية أنه تم ضبط المتهم الهارب عقب ارتكابه الجريمة بنحو 12 ساعه أثناء اختباءه بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ.وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل من يوم الخميس.وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث قطور وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود عدد3 جثث لسيدتان وشاب الجثة الأولي والدة الشاب المتهم في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقه المتهم ويدعي " أ.ا.ا"في منتصف العقد الثالث ،والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي" محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 سنة ويعمل محامي.تضامن الغربية: تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان بقرى قطوروأفاد شهود عيان من أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية خلال الآونة الأخيرة علي حد قولهم .وتم الدفع بسيارات اسعاف لنقل الضحايا فيما نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام بقطور .وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.