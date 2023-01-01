سفاح التجمع الخامس: "غرفة الموت" تُسقط قاتل 3 فتيات بعد صراع 11 شهرًا

قالت تحقيقات النيابة في قضية سفاح التجمع الخامس ارقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد، المعروفة إعلاميا بـ سفاح التجمع، أن المتهم قام بإنهاء حياة 3 فتيات وجميعهم اعطاهم عقاقير مذهبة للوعي، كما أن أجسادهن كانت تحمل علامات مميزة بالإضافة لقيام سفاح التجمع بالإعتراف بارتكاب أفعال جنـ ـسية غير سوية مع الجثامين قبل التخلص منهم بالإضافة لتصويرهن وغيرهن عشرات الفيديوهات على هاتفه.
تفاصيل التحقيقات في قضية سفاح التجمع
وكشف تحقيقات النيابة العامة في قضية سفاح التجمع، تفاصيل ارتكابه 3 جرائم مختلفة بحق فتيات وكيفية اكتشاف هذه الجرائم، حيث تبين أن جريمة سفاح التجمع الأولى تم الكشف عنها بعدما ورد بلاغا بتاريخ 16 مايو بالعثور على جثمان سيدة مجهولة على طريق محور 30 يونيو في بورسعيد، وتم الانتقال ومعاينة الجثمان وإجراء التحريات اللازمة التي توصلت إلى هوية المجني عليها وشخص المتهم.
وتابعت التحقيقات أنه بعد ضبط وإحضار سفاح التجمع، قام بالاعتراف بقيامه بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير مقاطع فيديو لهن قبل التخلص منهم في أماكن صحراوية وجبلية.
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