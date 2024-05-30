سعر و مواصفات Xiaomi Poco F6 Pro



Xiaomi Poco F6 Pro Xiaomi Poco F6 Pro

هاتف Xiaomi Poco F6 Pro هو واحد من أهم هواتف شاومي في فئة الفلاج شيب كيلر حيث يأتي بسعر ممتاز ومعالج قوي جدا حيث يأتي بمعالج رائد من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير بقوة 120 واط مع شاشة أموليد 120 هيرتز بسطوع عالي و كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi Poco F6 Pro فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi Poco F6 Pro وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا على النحو التالي فيما يلي .



مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro :-

يدعم الاتصال قريب اللاتلامسي الـ NFC والـ IR Blaster .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

يأتي الهاتف بأبعاد 160.9x75x8.2 ملم مع وزن 209 جرام .

يأتي بظهر من الزجاج مع فريم من الأمونيوم .

مقاومة خفيفة لطرطشة الماء IP54 .

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع اموليد وتأتي بمساحة 6.67 إنش بجودة الـ 1440×3200 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 526 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 120Hz مع دعم خاصية الـ HDR10+ والـ Dolby Vision مع سطوع يصل الي 4000 شمعة ( فعلي 1200 شمعة ) بحماية جوريلا الجيل الخامس .

يتوفر الهاتف بأكثر من اصدار الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1000 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري .

يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 740 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف الـ Samsung Galaxy S23 Ultra .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل .

الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.6 بمستشعر OmniVision OVX8000 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية الواحدة بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 24 و 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و120 و240 و960 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و120 و240 إطار في الثانية الواحدة .

يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6/7 كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC .

وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .

يدعم الهاتف السماعات الخارجية بصوت ستيريو لتحصل على تجربة صوتية مميزة .

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط .

يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة بوكو الأحدث الـ HyperOS .

يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الأبيض .





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عيوب موبايل Xiaomi Poco F6 Pro :-لا يدعم خاصية الشحن اللاسلكي مثل Poco F5 Pro القديم .يفتقد الي شهادة عالية لمقاومة الماء .لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري .لا يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .لا يدعم الهاتف كاميرا التقريب الـ Telephoto .تصوير فيديو سيلفي على 1080P فقط لا يوجد 4K .مميزات Xiaomi Poco F6 Pro :-ستحصل على أداء قوي بفضل معالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8 Gen 2 ولكن مع عمر بطارية متوسط نسبيا .دعم الشحن السريع بقوة 120 واط والشاحن مرفق بالعلبة .الكاميرا الرئيسية تقدم تجربة تصوير جيدة في الصور الـ 1X مع دعم تصوير فيديو بجودة 8K .ستحصل على صوت عالي ومسموع بفضل السماعات الاستيريو .شاشة كبيرة بدقة ممتازة QHD+ من نوع اموليد مسطحة تماما مع دعمها لمعدل التحديث الـ 120Hz مع سطوع جيد تحت الشمس .فتح علبة هاتف Xiaomi Poco F6 Pro :-هاتف Xiaomi Poco F6 Pro مع إسكرينة تم وضعها بشكل مسبق – رأس الشاحن بقوة 120 واط – سلك USB من نوع Type C – جراب لحماية ظهر الهاتف – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف .أخر تحديث لسعر الموبايل في 30-05-2024سعر هاتف Xiaomi Poco F6 Pro :-في الخارج للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 550 دولار .. وللنسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر 630 دولار .في مصر للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 28500 جنية ( ضمان دولي ) .في الإمارات للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1950 درهم .. وللنسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر 2250 درهم .