سعر موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترا نزل 4700 جنيه



جالاكسي S23 الترا جالاكسي S23 الترا

يتمتع موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترا، بالعديد من المواصفات المميزة ضمن فئة الفلاجشيب، والتي تجذب الكثيرين من محبي الأجهزة ذات المستوي الرفيع، التي يمكنها أن تقدم أكثر مما تقدمه الهواتف الذكية التقليدية.



خصم 10% على موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترا

ولحسن الحظ، حصل موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترا، على خصم كبير من خلال أحد مواقع التجارة الألكترونية على الإنترنت في مصر، وهو يأتي ضمن عروض الصيف حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 10% مما يوفر ما يصل إلى 4700 جنيه مصري من سعر الهاتف بالمنصة.



ويتوفر موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترا، ثنائي الشريحة باللون الأسود مع دعم لتقنية الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مقابل سعر 40.985 جنيها مصريا، بدلا من 45.747 جنيها مصريا.

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مواصفات موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترايأتي موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترا، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.ويتمتع موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترا، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل متصلة بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تصوير فيديو +HDR10 بدقة 4K.ويعمل موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترا، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.ويحزم موبايل سامسونج جالاكسي S23 الترا، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.