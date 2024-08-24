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سعر للدولار مقابل الجنيه قبل بدء التعاملات في البنوك المصرية

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صورة الخبر: الدولار
الدولار


تبدأ البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بعد ساعات، يوم عمل جديد اليوم الأربعاء 11-9-2024، وستكون هناك متابعة لأسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.


آخر سعر للدولار في البنوك
وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، آخر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قبل بداية التعاملات في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 48.31 جنيه للشراء ونحو 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
ويسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.3 جنيه للشراء، ونحو 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
ويبلغ آخر سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية نحو 48.31 جنيه للشراء، ونحو 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
وجاء آخر سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، عند مستوى 48.31 جنيها للشراء، ونحو 48.41 جنيها.

المصدر: الوطن

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