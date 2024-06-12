سعر طن الحديد اليوم 12-6-2024 في الأسواق

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفًا و50 جنيهًا للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.
بعد التراجع الكبير في أسعار الحديد بشكلٍ كبيرٍ، أمس، بنحو 900 جنيه للطن، سجل سعر طن الحديد الاستثماري، اليوم، 37 ألفًا و800 جنيه بتراجع جديد بقيمة 100 جنيه، بحسب المعلن من مصانع وشركات الحديد الاستثماري وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وسجل سعر حديد عز نحو 40 ألفًا و600 جنيه للمستهلك للطن، بعدما تراجع نحو 900 جنيه أمس مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 41 ألفًا و500 جنيه للطن.
سعر طن الحديد اليوم
تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.
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